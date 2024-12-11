Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов в Москву

Sham Wings возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сирийская авиакомпания «Sham Wings» возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно, сообщает ТАСС. Представитель перевозчика отметил, что окончательное решение о возобновлении полетов будет приниматься авиационными властями Сирии.

На данный момент доступны билеты на рейсы из Дамаска в Москву 18 декабря и обратно 19 декабря. Время в пути между городами составляет пять часов 15 минут. Стоимость билета эконом-класса из Дамаска до московского аэропорта Шереметьево составляет 77 тыс. 383 рубля, а из Москвы в Дамаск – 44 тыс. 679 рублей. Рейсы планируются по средам в Москву и по четвергам обратно.

Другой сирийский перевозчик, «Сирийские авиалинии», также рассматривает возможность возобновления полетов с 18 декабря, однако их ближайший рейс в Москву запланирован на 29 декабря, и все билеты на него уже раскуплены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря, в Сирии сформировали временное правительство, а Мухаммед аль-Башир стал его главой.