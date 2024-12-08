Аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря

Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть

Востоковед Семенов: Террористы захватывают сирийские города без боя

Tекст: Андрей Резчиков

«Участники переговоров в Дохе могут лишь условно повлиять на ситуацию в Сирии, потому что сейчас все решается на земле. Ситуация развивается очень быстро и сложно оценить влияние на происходящее со стороны внешних акторов», – отметил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Семенов считает преждевременным верить сообщениям о предложении властей Иордании и Египта к президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. «Сложно отделять фейки от того, что просачивается из-за закулисья. Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло информацию о предложении Асаду. Поступает много противоречивых сведений, поэтому сложно понимать сущность происходящих событий и кто на самом деле способен оказать влияние на ситуацию в Сирии», – пояснил эксперт.

Также остается неясным, есть ли у Турции рычаги влияния на группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра») и может ли Анкара потребовать от террористов остановить дальнейшее наступление. «Мне кажется, что Турция не может остановить продвижение, у Анкары не было настолько тесных отношений с повстанцами, чтобы раздавать им какие-то указания. Условно говоря, на словах могут договориться об одном, а на земле ситуация пойдет по совсем другому сценарию», – добавил Семенов.

У Ирана тоже нет в этом конфликте решающего голоса. «Тегеран не отправил войска, пока граница Сирии с Ираком была открыта. Сейчас граница закрыта. Более того, проиранские войска сами сдали позиции прокурдским формированиям и ушли в Хомс, Латакию, Дамаск и Ирак», – рассказал эксперт, добавив, что ливанская шиитская военизированная организация «Хезболла» тоже не в состоянии перебросить в Сирию войска с фронта, потому что в любой момент может возобновиться война с Израилем.

Семенов разделяет пессимистические прогнозы по поводу шансов Асада удержать власть. «Террористы дошли до Хомса без боя, отряды самообороны представляют для них большую угрозу, чем национальная армия. То же самое было в Хаме, куда подходили подкрепления, а потом ее сдали. Поэтому сосредоточение где-либо крупной группировки правительственных войск еще не означает, что эти войска намерены воевать. Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены, а войска куда-то ушли», – напомнил собеседник.

Российская авиация продолжает наносить удары, но количества самолетов недостаточно для остановки продвижения боевиков. «После 2015 года российская группировка стала меньше. Нет возможности наносить массированные авиаудары.

Если бы даже и была сохранена численность российской группировки, то остановить наступление нельзя, если на земле никто не воюет,

– отметил востоковед.

Предсказать точное развитие событий вокруг Дамаска не представляется возможным. «Мы не знаем, сколько у Асада есть боеспособных сил, готовых воевать за него. Как поведут себя 4-я бронетанковая дивизия (элитное тактическое соединение Сирийской арабской армии), Республиканская гвардия или кто-то еще?» – задается вопросом эксперт.

Однако Семенов считает, что алавиты в Латакии и Тартусе, если у них есть оружие, будут воевать и дадут серьезный отпор боевикам. В Латакии расположен аэродромом Хмеймим, где находится российская авиация, а в Тартусе – морская военная база РФ.

«Побережье – самый устойчивый регион Сирии. Боевики знают, что там их не ждут, в отличие от других регионов, где населению уже все равно, кто находится у власти. Именно в Тартусе за всю гражданскую войну не было потеряно ни одного куска территории. Латакия и Тартус считаются оплотом правительства», – отметил Семенов.

В субботу в катарской Дохе Россия, Турция и Иран проводят переговоры по ситуации в Сирии. Москву представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Основное внимание уделено обострению, связанным с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

По данным минобороны Сирии, национальная армия при поддержке авиации России продолжает наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс. По позициям боевиков наносятся артиллерийские и ракетные удары.

С конца ноября боевики взяли под контроль провинцию Идлиб, города Алеппо и Хама на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке. В субботу повстанческие группировки объявили, что установили контроль над городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против Асада в 2011 году.