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    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 21:23 • Новости дня

    Сирийские группировки решили объединиться под эгидой Минобороны

    Новые власти Сирии заявили об объединении сирийских группировок в одну структуру под эгидой Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру под руководством Министерства обороны, заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Аш-Шараа заявил, что сирийские вооруженные группировки, ранее действовавшие разрозненно, будут объединены в одну структуру под управлением Министерства обороны страны, передает ТАСС.

    Лидер новых властей Сирии Аш-Шараа провел встречу с лидерами различных вооруженных группировок, на которой обсуждался новый формат сирийской армии после свержения президента Башара Асада.

    Ранее Асад Хасан аш-Шибани возглавил Министерство иностранных дел Сирии во временном правительстве после захвата власти вооруженной оппозицией.

    До этого Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение.

    Между тем, новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.

    20 декабря 2024, 09:24 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию

    Израильский эксперт Ципис назвал возможную переброску российских сил из Сирии в Ливию мудрым и логичным шагом

    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Передислокация российских сил и вооружения из Сирии в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее издание WSJ сообщило о якобы вывозе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию.

    «Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку это ключевой регион, из которого можно контролировать Средиземноморский бассейн и весь Африканский континент. Если Россия, как сообщают СМИ, перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    При этом, как уточняет собеседник, появление информации о перебазировании сил не означает, что российской стороне не удалось прийти к соглашению по базам с новыми властями Сирии. «Правительство в Дамаске еще не сформировано, а те силы, которые контролируют республику, разношерстны. Вести в таких условиях конструктивный диалог сложно», – пояснил он.

    Кроме того, Ципис указал и на амбиции Анкары. «Турция постепенно захватывает территорию Сирии. Для местных группировок – это новый вызов», – уточнил эксперт. По его оценкам, на «разматывание этого клубка противоречий» в Арабской республике уйдут месяцы. На этом фоне, как считает спикер, Россия, «не тратя время, перебрасывает часть сил и вооружений на ливийский театр».

    Ципис напомнил, что в Ливии продолжается гражданская война, и Халифа Хафтар – союзник Москвы – будет рад принять на местных контролируемых им базах в том числе российские средства ПВО. Собеседник не исключает, что могут повториться сирийские события 2014 года, когда Россия фактически спасла режим Башара Асада.

    По мнению эксперта, Россия могла бы перебросить свои силы в Триполи и Бенгази. «Это два центральных города Ливии. Я думаю, военные базы рядом с ними могут быть предоставлены в распоряжение России. И это будет гостеприимный прием, поскольку в стране понимают, что Москва, не бросив Башара Асада, способна помочь и ливийскому руководству», – подчеркнул он.

    Как считает аналитик, было бы хуже, если бы СМИ сообщали о переброске Россией своих сил из Сирии домой. «В этом случае последствия для Ближнего Востока были бы крайне серьезными. Это стало бы победой глобального Запада, Израиля, повстанцев и исламистов. Но передислокация в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой», – заключил Ципис.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада.

    По информации источников WSJ, российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой.

    Как указывает газета, в настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Аналитики издания обратили внимание на то, что грузовой борт МЧС России дважды за неделю останавливался в Восточной Ливии по пути в Мали. При этом, как уточняет издание, Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) о будущем своих баз в Сирии. 

    WSJ напоминает, что Россия уже имеет присутствие в Ливии. В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук, а в последнем Москва рассматривала возможность модернизации своих объектов для размещения боевых кораблей. Однако аналитики полагают, что базы в Ливии не компенсируют полностью российской стороне «утрату Сирии».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. В группировке ХТШ заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

    Между тем в Евросоюзе сообщили о намерении поднять вопрос о закрытии российских баз в рамках диалога с новыми властями Сирии. По словам главы дипломатии ЕС эстонки Каи Каллас, ряд министров объединения и вовсе называют отказ Дамаска от «влияния» Москвы условием для дальнейших переговоров с Арабской республикой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать.

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    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    @ Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    @ Ayal Margolin/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    «Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий.

    «Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что не знает, какие цели Израиль преследует в секторе Газа, но его действия заслуживают осуждения.

    «Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», – сказал Путин.                                             

    По его словам, РФ надеется, что Израиль когда-нибудь выйдет с территории Сирии, но сейчас он уходить не собирается.

    «Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», – сказал президент.

    Кроме того, Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава России не исключает операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    20 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Одно из правительств Ливии отвергло идею вывода в страну сил России из Сирии

    Премьер одного из двух правительств Ливии Дбейба выступил против переброски в страну российских сил из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Глава так называемого Правительства национального единства Ливии Абдул Хамид Дбейба раскритиковал озвученную в СМИ идею переброски в Ливию российских сил из Сирии.

    Дбейба заявил, что в Ливии не станут принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу». «Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», – приводит его слова РБК со ссылкой на Bloomberg.

    При этом Дбейба подчеркнул, что его правительство готово к соглашениям с Россией, которые касаются образовательной сферы.

    В Ливии существуют два не признающих друг друга правительства: ПНЕ Дбейбы действует в Триполи; в Бенгази находится правительство Усамы Хаммада, которое наделил полномочиями заседающий на востоке страны парламент. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара, передает РИА «Новости».

    Кризис хотели урегулировать через всеобщие выборы, но в 2023 году истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого и должны были появиться избранные президент и парламент, передает ТАСС.

    Напомним, западные СМИ заявили, что Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе.

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    19 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в столицу Ирана Тегеран, этот шаг подтверждает успешное выполнение Россией своих целей в Сирии, заявил президент Владимир Путин.

    По словам российского лидера, изначально задачей России было предотвращение создания террористического анклава в Сирии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что за минувшие 10 лет Россия достигла поставленных целей, вложив значительные усилия в обеспечение стабильности в регионе.

    Президент отметил, что в результате операции удалось сохранить территориальную целостность Сирии и восстановить контроль над значительной частью страны. Также он подчеркнул важность сотрудничества с сирийским правительством и другими международными партнерами для поддержания устойчивого мира в регионе.

    Путин также выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс способствует улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, снижению напряженности и возвращению беженцев.

    Кроме того, президент заявил, что у России нет наземных войск на территории Сирии. Он подчеркнул, что российское военное присутствие в Сирии ограничивается наличием военных баз.

    «Наши военнослужащие действуют исключительно с территории баз и осуществляют те задачи, которые поставлены перед ними командованием», – отметил он.

    Путин также добавил, что Россия продолжает поддерживать сирийское правительство в его усилиях по восстановлению страны и нормализации ситуации.

    Помимо прочего, президент рассказал о событиях в сирийском Алеппо.

    «В Алеппо сдались 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск вместе с проиранскими подразделениями отошли без боя», – сообщил он.

    Путин подчеркнул, что Россия стремится к миру и стабильности в Сирии и поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта. Эти шаги, по мнению президента, направлены на деэскалацию напряженности в регионе.

    Также Путин отметил важность соблюдения всеми сторонами достигнутых договоренностей для поддержания мира и безопасности в Сирии.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    20 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии
    Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе.

    Турецкий лидер сделал заявление по поводу действий Израиля в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber. Эрдоган отметил, что западные страны, особенно США, должны предпринять меры для остановки израильской оккупации сирийских территорий, иначе это может привести к негативным последствиям для региона. Он подчеркнул необходимость выражения решительного несогласия с агрессией Израиля и напомнил о резолюции СБ ООН 242 от 1967 года, требующей ухода Израиля с оккупированных территорий.

    Эрдоган также коснулся вопроса функционирования дипломатических представительств России в Сирии, назвав это «богатством» для страны. По его словам, поддержка дипломатических контактов, в том числе с лидером сирийской оппозиции Ахмедом аш-Шараа, является важным шагом в укреплении доверия к новой администрации Сирии, сообщает Anadolu.

    На встрече с журналистами президент Турции подчеркнул необходимость снятия санкций с Сирии, наложенных в период руководства Башара Асада. Он считает, что это поможет восстановить разрушенную инфраструктуру и экономику страны. Эрдоган также выразил готовность Турции оказать помощь Сирии в решении энергетических проблем и активизировать торговлю между странами, что, по его мнению, будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

    Турция, по словам Эрдогана, планирует обеспечить возвращение до 1 млн сирийских беженцев, находящихся в настоящее время на территории республики, на добровольной основе. Эрдоган отметил, что Турция не выгоняет людей, но предлагает им вернуться на родину.

    В завершение Эрдоган подчеркнул необходимость разработки инклюзивной конституции и построения политической системы, которая станет основой будущей Сирии, и выразил уверенность в том, что сирийский народ сам решит свое будущее.

    Ранее Эрдоган на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил о необходимости сотрудничества с Евросоюзом для восстановления Сирии и борьбы с терроризмом.

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    20 декабря 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ предсказала обострение соперничества Израиля и Турции

    WSJ: Израиль и Турция столкнутся в борьбе за влияние на Ближнем Востоке

    WSJ предсказала обострение соперничества Израиля и Турции
    @ IMAGO/Sascha Steinach/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль и Турция готовятся вступить в ожесточенное соперничество за влияние на Ближнем Востоке после падения режима в Сирии, что усугубляет и без того напряженные отношения между двумя странами, отмечает WSJ.

    Обострение соперничества между Израилем и Турцией в связи с ситуацией в Сирии прогнозирует The Wall Street Journal.

    После краха сирийского режима влияние Ирана на Ближнем Востоке значительно ослабло, что создало новые условия для усиления позиций Израиля и Турции. Однако теперь эти две страны, обе являющиеся союзниками США, сталкиваются с обострением напряженности между собой, отмечает издание.

    Во время войны в Газе отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки. Теперь их соперничество переносится на сирийскую территорию и за ее пределы. Израиль и Турция, каждый преследуя свои стратегические интересы, становятся прямыми соперниками в регионе.

    Ослабление режима в Дамаске открыло новые горизонты для турецких исламистов, приблизившихся к границам Израиля. Это, в свою очередь, создает новую динамику в регионе, где обостряется борьба за влияние, и обе страны стремятся укрепить свои позиции на фоне изменяющейся геополитической картины Ближнего Востока.

    Накауне президент России Владимир Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    Израиль ранее обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот. Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

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    19 декабря 2024, 10:04 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Йемену

    Al Jazeera: Израиль нанес авиаудары по Йемену, погибли не менее девяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    Серия израильских авиаударов по Йемену привела к гибели девяти человек и разрушению ключевых объектов инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

    По данным Al Jazeera, в результате израильских авиаударов по Йемену погибли по меньшей мере девять человек. Эти удары стали ответом на запуск ракеты, произведенный хуситами в сторону Израиля.

    Целями атак стали электростанции, порт и нефтяной объект в городах Ходейда и Сана. Израильская армия заявила, что удары были направлены по «военным целям» хуситов, расположенным на западном побережье и в глубине Йемена. По данным армии, эти объекты используются силами хуситов для проведения военных операций. Основной медиаканал хуситов Al Masirah TV сообщил, что семь человек погибли при атаке на порт ас-Салиф, а остальные – в ходе двух ударов по нефтяному комплексу в Рас-Иса, который также находится в провинции Ходейда.

    Al Masirah TV также уточнил, что израильские силы нанесли четыре удара по порту и два по нефтяному объекту. В дополнение к этому, целью атак стали две центральные электростанции, расположенные к югу и северу от столицы Йемена, Саны.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Кроме того они осуществили атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

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    19 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    Турция отказалась от операции в Сирии при условии решения курдской проблемы

    Турция не будет вмешиваться в Сирию при полном контроле новых властей над курдами

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция против курдских сил в Сирии не состоится, если новые власти страны смогут решить проблему с контролем над территориями, где проживают курды.

    Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Сирии, если новые власти страны возьмут под полный контроль все территории, включая районы проживания курдов, передает ТАСС. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. Он подчеркнул, что серьезной угрозой для Турции остается расширение Рабочей партии Курдистана в Сирии.

    Фидан отметил, что с приходом новой администрации в Дамаске, вопросы безопасности и контроля над территорией становятся их прямой ответственностью. В связи с этим, Турция не видит необходимости вмешиваться, если сирийские власти справятся с данной задачей. Также Фидан выразил надежду, что сирийские беженцы смогут добровольно вернуться домой, если ситуация стабилизируется.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Турция наращивает военное присутствие вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Однако Фидан заверил, что Анкара не намерена сохранять свое присутствие в Сирии, если угрозы миграции и терроризма будут устранены.

    Турция уже проводила военные операции на территории Сирии для создания зоны безопасности вдоль границы. В 2019 году была проведена операция «Источник мира», в результате которой была создана зона безопасности в провинциях Хасеке и Ракка. Ранее операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» привели к созданию аналогичных зон в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе на севере Сирии под контролем американских войск, об этом заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди здесь. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой. США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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    18 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Аэропорт Алеппо возобновил работу в обычном режиме

    Аэропорт Алеппо снова принимает и отправляет самолеты без спецразрешений

    Tекст: Денис Тельманов

    Аэропорт в Алеппо вновь начал обычную работу, отменены ограничения на внутренние рейсы, действовавшие с 8 декабря.

    Аэропорт сирийского города Алеппо возобновил прием и отправку самолетов в обычном режиме, сообщает ТАСС. Теперь для выполнения внутренних рейсов нет необходимости в специальном разрешении властей. В диспетчерской службе аэропорта отметили, что пока речь идет только о внутренних рейсах.

    Аэропорт был закрыт с 8 декабря, а затем обслуживал лишь разовые полеты, санкционированные государственным органом. Такое ограничение действовало до 18:00 мск 18 декабря. Новое специальное сообщение NOTAM предупреждает о закрытии до февраля двух рулежных дорожек на аэродроме.

    Национальный авиаперевозчик «Сирийские авиалинии» совершил полет из Дамаска в Алеппо на самолете А320-212. Этот рейс стал первым регулярным за последние 11 дней, и он прошел без сбоев.

    Аэропорт Дамаска продолжает работать по специальным разрешениям, что может продлиться до 24 декабря. Плановые рейсы из Дамаска пока отменены, а аэропорты Латакии и Камышлы закрыты до 22 декабря.

    Ситуация сложилась после смены власти в Сирии, когда с 8 декабря все аэропорты прекратили работу, а воздушное пространство было закрыто для транзита. Сейчас оно открыто для ливанской авиакомпании «МЕА», однако Cham Wings пока не планирует возобновлять международные рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский авиалайнер A320-212 совершил первый за 11 дней рейс из Дамаска в Алеппо, несмотря на временные ограничения работы аэропортов страны, которые были введены из-за обострения ситуации в регионе, в частности в связи с усилением конфликтов между правительственными силами и оппозицией, и закрытием воздушного пространства для гражданских рейсов по соображениям безопасности.

    Международный аэропорт Дамаска был вынужден приостановить все рейсы в связи с нестабильной обстановкой в регионе. На прошлой неделе сирийская авиакомпания Sham Wings снова начала продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно, однако окончательное решение о возобновлении полетов зависит от авиационных властей Сирии.

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    21 декабря 2024, 09:25 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Хуситы сообщили об ударе ракетой «Палестина-2» по военной цели в Тель-Авиве

    Tекст: Александра Юдина

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о гиперзвуковом ударе по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2».

    Правящее на севере Йемена движение выступило с заявлением о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для атаки использовалась ракета «Палестина-2», которая могла успешно поразить цель.

    Хуситы указывают, что их ракетные войска смогли точно поразить военный объект в оккупированном Яффо (Тель-Авиве), а противовоздушная оборона Израиля не смогла перехватить данную ракету.

    Это заявление последовало после недавнего объявления хуситов о применении беспилотников для атак по Тель-Авиву и южным районам Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, что привело к гибели девяти человек и разрушило ключевые объекты инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

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    20 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Пентагон сообщил о почти 2 тыс. американских военных в Сирии вместо 900

    Стало известно о 2 тыс. военных США в Сирии вместо заявленных 900 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Сирии сейчас находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер отметил, что прежде Пентагон «регулярно информировал» СМИ «о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих». «Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Райдер уточнил, что дополнительный контингент был направлен в Сирию еще при правлении сирийского президента Башара Асада для усиления миссии по разгрому террористической группировки «Исламское государство».

    Райдер не стал вдаваться в детали касательно конкретных подразделений, которые прибыли в Сирию, но отметил, что они являются «временными силами», поддерживающими основной контингент из 900 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, заявил, что американские войска останутся в Сирии после свержения Асада вооруженной оппозицией. Сообщалось, что США намерены продолжать борьбу против террористической группировки «Исламское государство*» и обеспечивать стабильность на востоке Сирии.

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    21 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    США решили отменить награду в 10 млн долларов за аль-Джулани

    Помощник госсекретаря Лиф сообщила о решении США отменить награду за аль-Джулани после захвата им власти в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон решил отменить вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о лидере «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмеде аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф после переговоров с ним в Сирии.

    Лиф пояснила, что в Дамаске она провела встречу с аш-Шараа, где обсуждались принципы политического перехода в Сирии и вопросы безопасности. Вашингтон подчеркнул необходимость предотвращения угрозы со стороны террористических группировок как в Сирии, так и за ее пределами, включая США и их партнеров в регионе, передает ТАСС.

    «Ахмед аш-Шараа выразил готовность к этому, и в ходе нашего обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды», – заявила Лиф. Она добавила, что отмена награды является частью политического решения в связи с началом взаимодействия с ХТШ*. «В противном случае я должна была бы вызвать ФБР и арестовать его», – отметила Лиф.

    «Он (аш-Шараа) производил впечатление прагматичного человека. Конечно, мы уже в течение какого-то времени слышим некоторые весьма прагматичные и умеренные заявления по различным вопросам – от прав женщин до защиты всех общин», – уточнила Лиф. Она отметила важность осмотрительности в оценках действий новых властей Сирии, подчеркнув, что о них «будут судить по делам, а не только по словам».

    Вместе с Лиф Дамаск посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Поездка американских дипломатов в Сирию стала первой с 2012 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя в шутку предложил США предоставить информацию об аш-Шараа, которого Госдеп признал террористом, за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов. Политолог Глеб Кузнецов указывал, что изначально аль-Джулани был послан в Сирию ИГ*, но после разгрома группировки преследовал членов ИГ* на контролируемой ХТШ* территории.

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    21 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал Путина хорошим стратегом

    Глава МИД Турции оценил стратегические действия Путина по ситуации в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Турция не заключала никаких сделок с другими странами по Сирии, а президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся ситуацией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    В интервью французскому телевидению Фидан отметил, что действия Путина не связаны с какими-либо сделками относительно Сирии. Фидан подчеркнул, что президент России обладает необходимыми стратегическими навыками, чтобы оценить, во что стоит вкладываться и что продолжать, а что – нет, передает РИА «Новости».

    «Господин Путин обладает властью достаточно времени, чтобы превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя», – заявил Фидан.

    Он также отверг предположения о том, что Россия «бросила» президента Сирии Башара Асада, отметив, что «Асад же находится в Москве».

    Фидан также прокомментировал позицию Ирана, заявив, что Тегеран принял более реалистичный подход к ситуации в Сирии. Он добавил, что Анкара не одобряет присутствие иностранных военных баз в Сирии, подчеркивая, что окончательное решение по этому вопросу должны принять сами сирийцы.

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    Также Путин не исключил операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    Пришедшие к власти в Сирии группировки заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

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