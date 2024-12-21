Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
В Сирии назначили нового главу МИД
Асад Хасан аш-Шибани стал министром иностранных дел Сирии
Асад Хасан аш-Шибани возглавил Министерство иностранных дел Сирии во временном правительстве после захвата власти вооруженной оппозицией.
Новые власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское агентство новостей SANA.
Назначение аш-Шибани официально объявлено генеральным командованием нового сирийского правительства. Аш-Шибани ранее являлся руководителем управления по политическим вопросам в правительстве национального спасения, созданном в Идлибе из сил вооруженной оппозиции.
На посту руководителя управления аш-Шибани активно участвовал в международных переговорах, встречаясь с представителями организаций ООН, иностранными политиками и дипломатами. По происхождению аш-Шибани из арабской семьи из пригорода Хасаке на северо-востоке Сирии, а образование переводчика он получил на отделении открытого образования Дамасского университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение. Новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.