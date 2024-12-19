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Двое подростков заключены под стражу за поджог элекровоза в Ростове
В Ростове-на-Дону двоих подростков арестовали за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.
В Ростове-на-Дону двое подростков арестованы по обвинению в поджоге электровоза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР. Девушку, причастную к инциденту, отправили под домашний арест.
Согласно сообщению, меры пресечения избрал суд по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России.
Ранее стало известно, что трое подростков были задержаны после поджога электровоза в Ростове-на-Дону. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело с квалификацией теракта. Следственные действия продолжаются для выяснения всех обстоятельств инцидента.