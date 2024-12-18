У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.10 комментариев
Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом
Марочко: Российские силы ликвидировали группу наемников западнее Оскола под Харьковом
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников из 12 человек в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что идентификация уничтоженных не представляется возможной из-за отсутствия документов и жетонов, что может говорить о причастности к наемникам или иностранным спецподразделениям, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что после детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов.
Эксперт уточнил, что подобные находки часто свидетельствуют о присутствии иностранных наемников или спецподразделений с участием иностранцев.
Ранее Марочко заявил, что российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты.
ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на переброску Киевом элитных подразделений ВСУ.