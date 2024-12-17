  • Новость часаНебензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
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    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в бригаде ВСУ
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    Белоусов сменил Шойгу еще на одном посту
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    9 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    92 комментария
    17 декабря 2024, 07:52 • Новости дня

    Российские военные обеспечили оборону на участке Оскола в 8 км

    Марочко: Российские военные обеспечили оборону на участке Оскола в 8 км

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, после продвижения западнее Масютовки российским военным удалось создать оборонные позиции, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что после разминирования береговой зоны войска выстроили долговременные огневые точки и наблюдательные посты.

    Подполковник в отставке добавил, что на многих участках российские силы нарастили свое присутствие и наладили стабильные логистические цепочки снабжения. Это позволяет быстро форсировать реку Оскол на участке между Гряниковкой и северо-западом Синьковки общей протяженностью около 20 км береговой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на переброску Киевом элитных подразделений ВСУ.

    Также ВСУ усилили оборону в районе Дорошовки, перебросив колонну с артиллерией и бронетехникой на западный берег реки Оскол.

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    17 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании

    Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса, при этом Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

    «Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

    «Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

    Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

    Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

    «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

    Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны

    Военный эксперт Дандыкин указал на позитивные изменения в экономике армии

    Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Минобороны наладило контроль за расходованием госсредств и улучшило качество управления войсками. На поле боя ВС России развивают инициативу, и теперь ценный боевой опыт необходимо отразить в системе российского военного образования. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Василий Дандыкин и Роман Шкурлатов, комментируя итоги заседания военной коллегии с участием президента России Владимира Путина.

    «Судя по результатам на поле боя, судя по растущей оснащенности наших войск и перехвату стратегической инициативы на фронте, Минобороны не только улучшило качество работы военной приемки, но и наладило контроль за расходованием госсредств. Этому также способствовало назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимался вопросами экономики. Порядка стало больше», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Однако впереди новые вызовы. «Военно-промышленной части нашей экономики предстоит производство новых видов вооружения. Это означает, что контролирующие органы и специалисты из Минобороны должны внимательно смотреть за тем, чтобы расценки на оружие не завышались, чтобы не было коррупции и срыва поставок», – продолжил собеседник.

    Важно и улучшение работы Национального центра управления обороной с точки зрения связи и управления войсками. «Министр обороны и глава Генштаба моментально получают информацию с любого участка фронта от начальников того или иного уровня. Также для улучшения системы связи запускаются различные военные спутники. На этом направлении тоже есть заметные подвижки», – отметил эксперт.

    Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает важным использование опыта СВО при разработке программ военного образования. «Например, уже сейчас в учебных программах военных училищ и академий необходимо полноценно отразить работу с беспилотниками и робототехникой. Без учета этих факторов изучать военную науку нет смысла», – пояснил он.

    Также необходимо переосмыслить подходы к штурмовым действиям. С учетом полученного в Донбассе опыта требуется доработка наставлений и обучения офицеров штурмовому делу. «Связь, радиоэлектронная борьба – в этой сфере мы тоже столкнулись с новыми вызовами и угрозами. Здесь необходимо освежить подходы. Надо также переосмыслить опыт применения средств ПВО. Мы впервые столкнулись с западным дальнобойным ракетным вооружением, у нас раньше не было такого опыта. Все это следует отразить в учебных программах», – заключил он.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый народный ОПК.

    Глава государства сообщил также, что в 2023 году свыше 300 тыс. граждан пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В 2024 году таких уже свыше 430 тыс. По словам президента, ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

    Путин также напомнил, что «6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности». «Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение – развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем», – предупредил он. – «Говорю это для того, чтобы мы все понимали: государство, народ российский все, что может, отдает Вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России».

    В свою очередь Белоусов подробно рассказал об оптимизация внутренних процессов в министерстве. «Имеется в виду внедрение подходов так называемого «бережливого управления». Которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства – резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз. А сроки – в пять и более раз», – уточнил он.

    Также в числе приоритетов ведомства Белоусов назвал модернизацию системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

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    17 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными

    Небензя обвинил «просроченного» Зеленского в отказе обменивать более 600 украинских военных

    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», – приводит слова постпреда ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия передала список для обмена пленными, однако Зеленский ответил Венгрии отказом «в присущей ему хамской манере».

    Небензя подчеркнул, что Зеленский отказался принимать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса и что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта.

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев ответил отказом. Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

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    16 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

    Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

    За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    16 декабря 2024, 17:12 • Новости дня
    Минобороны России назвало потери ВСУ с начала СВО

    ВСУ с начала спецоперации потеряли 975 тыс.человек и 109,6 тыс. единиц техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины с начала спецоперации понесли значительные потери в технике и личном составе, достигнув почти миллиона человек убитыми и ранеными, а также более 109 тыс. единиц техники.

    Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции понесли значительные потери в технике и личном составе, сообщает ТАСС. По данным, представленным в докладе министра обороны России, потери украинской стороны составили около 975 тыс. военнослужащих, убитыми и ранеными. Эти цифры значительно возросли с конца 2023 года, когда эти потери оценивались в 405,4 тыс. человек.

    Потери в военной технике также значительно увеличились. На конец 2023 года число утраченной техники составляло 51 тыс. единиц. В настоящее время потери достигли 109,6 тыс. единиц. Эти данные были представлены на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства, как указано в материалах доклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, ранее занятых противником. Газета также писала, что российская разведка фиксировала потери вооруженных сил Украины, которые превысили 1 млн военнослужащих с начала специальной военной операции.

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    16 декабря 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова дала оценку отношению Киева к миротворческим усилиям Венгрии

    Захарова назвала украинские власти «бесноватыми» из-за отношения Киева к миротворческим усилиям Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями», потому что власти Украины – «бесноватые», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    МИД Украины призвал Венгрию «прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова», передает ТАСС.

    Захарова поинтересовалась, напишет ли Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) об отказе Киева «от перемирия». По ее мнению, такую новость не опубликуют, поскольку в DW* «только фейки быстро стряпают».

    «Кстати, знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре. Она заявила: «Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню – вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал»

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о поддержке президентом России Владимиром Путиным миротворческих усилий Венгрии.

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    17 декабря 2024, 06:39 • Новости дня
    Новые графики отключений света на Украине дали сбой

    Tекст: Антон Антонов

    Новые графики отключений электричества на Украине, начавшие действовать с 16 декабря, уже в первый день вызвали множество жалоб из-за несоответствия реальных отключений заявленным расписаниям, пишут украинские СМИ.

    На Украине с понедельника действуют новые унифицированные графики отключений энергоснабжения по всем регионам страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Заявлялось, что в них шесть групп отключений будут разделены на 12 подгрупп, что должно позволить было энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу.

    Жители Украины массово жалуются на неравномерное отключение света, не соответствующее новым графикам. В некоторых случаях потребители лишались света на более длительное время, тогда как другие подгруппы в рамках одной очереди практически не затрагивались.

    СМИ отмечают, что такие перебои связаны с нововведением, предусматривающим деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение. Предполагалось, что эти меры помогут снизить нагрузку на энергосистему, однако ситуация только ухудшилась.

    Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил: «У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в условиях почасовых отключений электроэнергии запросила импорт более 20 тыс. МВт.ч у стран ЕС для стабилизации энергосистемы.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, среди целей которого были объекты энергетической инфраструктуры.

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    17 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    США заявили, что принимать решение о переговорах с Россией должен Зеленский

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Российским войскам удалось добиться успехов, но решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры от имени Украины без ее участия или навязывать Киеву какие-либо решения. Он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский должен самостоятельно решать, «на каких условиях, когда и как» он хочет заключать соглашения.

    При этом представитель Белого дома добавил, что переговоры о прекращении конфликта являются наиболее вероятным и наилучшим способом для завершения конфликта. Администрация Джо Байдена, по его словам, будет добиваться того, чтобы у украинской армии было все необходимое для ведения боевых действий. Это, как считает Кирби, позволит Зеленскому вести переговоры с позиции силы, «если и когда он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования конфликта. Он заявил, что в урегулировании достигнут «небольшой прогресс».

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    16 декабря 2024, 17:37 • Новости дня
    Минобороны России: ЛНР освобождена на 99,3%, ДНР – на 70%

    Минобороны РФ сообщило об освобождении 99,3% ЛНР и 70% ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Луганская Народная Республика освобождена почти полностью, а Донецкая – на 70%, сообщает Минобороны России, представив данные о текущей ситуации на итоговой коллегии.

    Министерство обороны России представило данные о текущей ситуации по освобождению территорий Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС. По информации, озвученной в докладе министра обороны Андрея Белоусова, 99,3% территории ЛНР находятся под контролем России, в то время как в ДНР этот показатель составляет 70%.

    В докладе также указано, что в Запорожской области освобождено 73,9% территории, а в Херсонской – 76%. Эти данные представлены на слайдах к выступлению министра на итоговой коллегии ведомства.

    По сравнению с первым кварталом текущего года, когда общая площадь освобожденных территорий составляла 407 кв. км, к концу года этот показатель вырос до 4 377 кв. км, что свидетельствует об интенсивности операций российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России освободило населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, продвинувшись вглубь обороны противника. Президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что слово «мы» приобрело особый смысл для граждан страны. Командование Вооруженных сил Украины смогло сократить случаи дезертирства у населенного пункта Надия, но такие меры могут привести к большим и необоснованным потерям.

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    16 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил об освобождении Шевченко

    Пушилин заявил об освобождении Шевченко и улучшении ситуации на Красноармейском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    После освобождения населенного пункта Шевченко российские силы улучшили позицию на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), что положительно сказалось на продвижении подразделений вблизи Красноармейска и Димитрова, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Российские силы достигли значительных успехов на Красноармейском направлении в ДНР благодаря освобождению населенного пункта Шевченко, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом в эфире канала «Россия 24».

    Пушилин заявил, что российские подразделения продвигаются по нескольким направлениям, включая Красноармейск и Димитров. Освобождение поселка Шевченко существенно улучшило ситуацию для российских войск в данном регионе, подчеркнул Пушилин.

    Этот шаг, по мнению руководства ДНР, способствует укреплению позиций российских войск и дальнейшему развитию операций на этом участке фронта.

    Ранее российские войска вошли в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово. Также сообщалось, что российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины у Покровска, так как ВСУ не отправили туда солдат.

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    16 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Пристайко: Власти Украины обсуждали релокацию правительства в Лондон в начале СВО

    Экс-посол Пристайко рассказал о планах релокации властей Украины в Лондон в феврале 2022 года

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон, чтобы оттуда продолжить управление страной, заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

    В интервью агентству РБК-Украина Пристайко сообщил, что целью переезда в Лондон было не создание правительства в изгнании, а продолжение текущего управления страной, передает ТАСС.

    «Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]», – заявил Пристайко, отвечая на вопрос о возможности переезда украинского правительства в Лондон.

    Пристайко подчеркнул, что украинские власти также рассматривали возможность релокации финансовых средств, и затрагивался вопрос управления государством. Он добавил, что это было его предложение и обсуждение велось в период с 8 по 10 февраля 2022 года. Экс-посол также упомянул, что сопровождал тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время его визита в Киев.

    Джонсон в начале 2022 года несколько раз посещал украинскую столицу. В 2023 году лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью изданию «Страна», что Киев отказался от переговоров с Москвой после приезда Джонсона в 2022 году.

    Ранее западные лидеры до начала специальной военной операции (СВО) призывали Владимира Зеленского остаться за границей и сформировать правительство в изгнании.

    Журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни СВО Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    В то же время бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти США предложили Зеленскому записать видеозавещание из-за опасений за его жизнь перед началом СВО.

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