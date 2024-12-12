ВСУ перебросили колонну с артиллерией и бронетехникой в район Дорошовки на Купянском участке

Tекст: Мария Иванова

На западном берегу реки Оскол у Дорошовки Харьковской области зафиксирована колонна ВСУ, передает РИА «Новости». Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, колонна противника находилась в семи километрах от линии боевого соприкосновения. В составе колонны были шесть единиц автомобильной техники с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап.

По словам Марочко, этот маневр предпринят для усиления обороны в районе населенного пункта Двуречная. Усиление резервов ВСУ также подтверждает и недавнее заявление главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, который сообщил о переброске мобилизованных солдат к Купянску.

Ранее Минобороны информировало о том, что российская группировка «Запад» в Харьковской области и ДНР нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Военные отразили 11 контратак, в результате которых противник потерял до 515 военнослужащих.

В четверг стало известно, что Киев направил резервы для усиления обороны под Купянском в Харьковской области, включая колонну техники с артиллерией.

Между тем подразделения ВСУ на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутницам. Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника.