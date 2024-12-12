Марочко сообщил об отправке Киевом резервов под Купянск

Tекст: Вера Басилая

Марочко сообщил, что колонна противника была обнаружена на западном берегу реки Оскол, примерно в семи километрах от линии боевого соприкосновения, в районе населенного пункта Дорошовка, передает ТАСС.

По словам Марочко, в составе колонны находились шесть единиц автомобильной техники военного назначения с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап.

«По предварительной информации, гаубичная артиллерийская батарея прибыла из резерва украинского командования для усиления обороны в районе населенного пункта Двуречная»,– отметил эксперт.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские вооруженные силы намереваются усилить позиции в районе Купянска мобилизованными, не обладающими достаточным опытом.

До этого сообщалось, что ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области.