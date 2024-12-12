Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Марочко сообщил об отправке Киевом резервов под Купянск
Киев направил резервы для усиления обороны под Купянском в Харьковской области, в том числе колонну техники с артиллерией, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что колонна противника была обнаружена на западном берегу реки Оскол, примерно в семи километрах от линии боевого соприкосновения, в районе населенного пункта Дорошовка, передает ТАСС.
По словам Марочко, в составе колонны находились шесть единиц автомобильной техники военного назначения с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап.
«По предварительной информации, гаубичная артиллерийская батарея прибыла из резерва украинского командования для усиления обороны в районе населенного пункта Двуречная»,– отметил эксперт.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские вооруженные силы намереваются усилить позиции в районе Купянска мобилизованными, не обладающими достаточным опытом.
До этого сообщалось, что ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области.