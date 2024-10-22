Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тыс. рублей за наркотики
Суд в Москве оштрафовал певицу Глюкозу на 5 тыс. рублей за употребление наркотиков без рецепта
Мировой судья в Москве признал певицу Глюкозу виновной в употреблении наркотических веществ и назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей.
Суд в Москве оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) на 5 тыс. рублей за употребление наркотиков, сообщает ТАСС. Решение принял мировой судья судебного участка №442, который признал певицу виновной в совершении административного правонарушения. Это связано с употреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Постановление вынесла исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка №1 района Матушкино Москвы. Согласно ч.1 ст. 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, употребление наркотиков без назначения врача влечет за собой административное наказание. Судья решила, что Глюкоза должна оплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.
Ранее Глюкозе разблокировали банковские счета, на которых была задолженность в размере 262,8 тыс. рублей.
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