Мизулина сравнила костюм Бузовой в Уфе с «голой вечеринкой»

Мизулину возмутил «голый» образ Бузовой на концерте в Уфе, посвященном Дню защиты детей

Tекст: Вера Басилая

Мизулина выразила солидарность с рассерженными жителями Башкирии из-за «кожаных трусов» Ольги Бузовой, которая вышла на сцену в крайне откровенном наряде, передает канал «360».

«Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, она не понимает, зачем провоцировать жителей региона, где живет так много верующих, своим нарядом. Также Мизулина отметила, что Бузова, видимо, живет во время СВО в параллельном мире, где часть общества продолжает «продвигать те ценности, которые уходят в прошлое».

Общественность отреагировала на выступление Бузовой в Уфе. Так, местные депутаты отметили, что на концерте, где выступала в «откровенном наряде» Бузова, было много несовершеннолетних, некоторые жители призвали власти заниматься проблемами республики, а не нарядами бывшей ведущей «Дома-2». Но большинство жителей раскритиковали образ «располневшей» певицы.

«Это фестиваль или бордель? Это днище просто; В сатанинской одежде; Что за БДСМ-костюм; Начали пением гимна, а закончили развратом, позор!» – приводит мнение «Звездная пыль».

Между тем башкирский депутат Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде, передает РИА «Новости».

Следователи СК в Башкирии начали изучать жалобы пользователей соцсетей на полуголый образ певицы.

Напомним, в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

Позднее отметившийся на скандальной «голой» вечеринке Киркоров посетил ДНР с гуманитарной миссией. Другие участники мероприятия отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.

В январе певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

Настя Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».