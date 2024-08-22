Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive Джонсон выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России, передает РИА «Новости».

Украина находятся в критической зависимости от западных поставок вооружений и боеприпасов, однако Запад уже не сможет продолжать оказывать ей такую же масштабную военную и финансовую помощь, как раньше, считает экс-аналитик ЦРУ.

Эксперт также отметил снижение энтузиазма среди западных политиков и общественности по поводу дальнейшей поддержки Киева.

Ранее Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима.