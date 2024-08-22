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Экс-аналитик ЦРУ: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева
Единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive Джонсон выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России, передает РИА «Новости».
Украина находятся в критической зависимости от западных поставок вооружений и боеприпасов, однако Запад уже не сможет продолжать оказывать ей такую же масштабную военную и финансовую помощь, как раньше, считает экс-аналитик ЦРУ.
Эксперт также отметил снижение энтузиазма среди западных политиков и общественности по поводу дальнейшей поддержки Киева.
Ранее Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима.