  • Новость часаБелоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    16 комментариев
    10 августа 2024, 16:34 • Новости дня

    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

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    10 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти российские позиции с флангов, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

    Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

    «ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

    Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    10 августа 2024, 12:00 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ за последние сутки при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    За последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории, отчитались в Минобороны.

    Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

    Ракетой с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков, отчитались в Минобороны.

    За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две машины пехоты, 21 боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь машин пехоты, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп.

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    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    10 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» нанесла поражение наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны, а также наемникам «Иностранного легиона», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника на этих направлениях составили до 95 человек, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии около Невского, Червоной Дибровы, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики (ЛНР), Новосадового Донецкой народной республики (ДНР) и Гороховатки Харьковской области.

    Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

    Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

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    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

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    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (32)
    10 августа 2024, 01:13 • Новости дня
    В трех регионах России ввели режим КТО
    В трех регионах России ввели режим КТО
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгородской, Курской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

    «С целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника, <…> принято решение о проведении контртеррористических операций с 9 августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Кроме того, государственные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка.

    НАК подчеркивает, что «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.


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    10 августа 2024, 04:14 • Новости дня
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В течение последнего месяца британские инструкторы активно готовят морских пехотинцев ВСУ к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра, в районе ДнепроГЭС. В операции участвуют бойцы из двух бригад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Он также отметил, что для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые ранее принимали участие в боях в островной части реки.

    Ранее Рогов допускал активные действия ВСУ в районе ЗАЭС после атаки в Курской области.

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    10 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли высокоточный удар по командному пункту украинской 22-й отдельной механизированной бригады в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по предварительно разведанным целям, сообщило ведомство и опубликовало видео поражения командного пункта, передает ТАСС.

    По информации Минобороны, в результате были ликвидированы 15 украинских военнослужащих.

    Ранее Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области.

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    10 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. <…> Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. Другую часть сбила российская ПВО, добавил он.

    По словам Лукашенко, изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    В связи с этим силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переводились в повышенную боевую готовность, сообщил президент Белоруссии.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

    Коментарии (20)
    10 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-30СМ и Су-35С ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Для нанесения удара были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», – отметили в Минобороны.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

    Коментарии (16)
    9 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России продемонстрируют успехи на Курском направлении в ближайшие несколько дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров призвал «подождать два-три дня», после чего «будут хорошие результаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Чечня Сегодня».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

    Коментарии (11)
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