  • Новость часаМинобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
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    Режим КТО поможет вытеснить ВСУ из Курской области
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    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    16 комментариев
    10 августа 2024, 15:15 • Новости дня

    Welt: ВСУ начали операцию в Курской области, чтобы скрыть крах в Донбассе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для ВСУ складывается тяжелейшим образом, заявил журналист Кристоф Ваннер.

    В репортаже для немецкого телеканала Welt Ваннер отметил, что российские войска ежедневно продвигаются в Донбассе, там проходят сложные бои, передает РИА «Новости».

    Журналист подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области попыткой поддержать свой образ в глазах союзников. По его мнению, украинским войскам не хватит сил, чтобы добиться успехов на Курском направлении.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории.

    9 августа 2024, 21:42 • Новости дня
    Медведев пообещал российские танки в Берлине

    Медведев пообещал появление в Берлине российских танков

    Медведев пообещал российские танки в Берлине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Статья Bild носит реваншистский характер, в публикации газета «с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю», указал Медведев, передает РИА «Новости».

    «В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом)», – написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

    Ранее немецкая газета Bild сообщила, что на территории Курской области замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.

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    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич, комментируя подготовку со стороны Запада акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, отметил, что сегодня Сербия получила официальную информацию из Российской Федерации. По его словам, информация получена по официальным каналам, передает ТАСС.

    «Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – уточнил глава Сербии.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

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    10 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти российские позиции с флангов, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

    Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

    «ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

    Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    10 августа 2024, 08:31 • Новости дня
    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    «Лаборатория Касперского»: Мошенники придумали новую схему обмана с использованием групповых чатов

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
    @ Weronika Peneshko/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киберпреступники разработали новую схему обмана, они создают фейковые групповые чаты в мессенджерах, имитируя проведение проверок в компаниях, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

    Мошенники добавляют в созданный ими чат реальных сотрудников компании и несколько фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих руководителям, сообщил Голованов, передает РИА «Новости». Затем злоумышленники распространяют информацию о проведении в организации проверки и просят сотрудников ожидать звонков от правоохранительных или контролирующих органов.

    После этого мошенники могут попросить перевести деньги на подконтрольные им счета, оформить кредит и перевести средства злоумышленникам, установить вредоносное программное обеспечение или предоставить удаленный доступ к своему компьютеру, предупреждает эксперт.

    По его словам, новая схема обмана особенно опасна, так как злоумышленники умело манипулируют доверием жертв, используя социальную инженерию. Мошенники могут поддерживать диалог в чате от имени нескольких коллег, что затрудняет выявление обмана.

    Голованов советует перепроверять информацию, которая поступает даже от знакомых, чтобы не стать жертвой аферистов. «Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон», – сказал он.

    Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян для кибершпионажа, направленного на пользователей Android-устройств в России.

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    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

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    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (32)
    9 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто

    Минздрав предложил запретить водить авто людям с расстройством сексуального поведения

    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения России предложило утвердить новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

    Согласно проекту распоряжения правительства России, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, передает ТАСС.

    Это заболевания, связанные с психическими расстройствами, невротические заболевания, расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

    В списке также указаны расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Кроме того, в перечень внесены расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

    Если распоряжение будет подписано, оно должно будет вступить в силу с сентября следующего года.

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    10 августа 2024, 04:14 • Новости дня
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В течение последнего месяца британские инструкторы активно готовят морских пехотинцев ВСУ к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра, в районе ДнепроГЭС. В операции участвуют бойцы из двух бригад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Он также отметил, что для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые ранее принимали участие в боях в островной части реки.

    Ранее Рогов допускал активные действия ВСУ в районе ЗАЭС после атаки в Курской области.

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    10 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. <…> Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. Другую часть сбила российская ПВО, добавил он.

    По словам Лукашенко, изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    В связи с этим силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переводились в повышенную боевую готовность, сообщил президент Белоруссии.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

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    10 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» нанесла поражение наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны, а также наемникам «Иностранного легиона», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника на этих направлениях составили до 95 человек, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии около Невского, Червоной Дибровы, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики (ЛНР), Новосадового Донецкой народной республики (ДНР) и Гороховатки Харьковской области.

    Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

    Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (8)
    9 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России продемонстрируют успехи на Курском направлении в ближайшие несколько дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров призвал «подождать два-три дня», после чего «будут хорошие результаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Чечня Сегодня».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

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