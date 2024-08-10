Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
Welt: ВСУ начали операцию в Курской области, чтобы скрыть крах в Донбассе
Украинские войска напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для ВСУ складывается тяжелейшим образом, заявил журналист Кристоф Ваннер.
В репортаже для немецкого телеканала Welt Ваннер отметил, что российские войска ежедневно продвигаются в Донбассе, там проходят сложные бои, передает РИА «Новости».
Журналист подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области попыткой поддержать свой образ в глазах союзников. По его мнению, украинским войскам не хватит сил, чтобы добиться успехов на Курском направлении.
Ранее Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории.