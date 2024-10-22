Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Суд арестовал спутника Глюкозы за наркотики
Спутник певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Александр Шевцов отправлен под арест за употребление наркотических веществ по решению мирового суда Москвы.
Зеленоградский суд Москвы вынес решение об административном аресте сроком на семь суток для Шевцова, его признали виновным в административном правонарушении – употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, передает ТАСС.
Ранее саму Чистякову-Ионову задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в наркотическом опьянении, однако она отказалась пройти медицинское освидетельствование. Суд назначил ей штраф в 5 тыс. рублей.
В июле музыкальный продюсер Максим Фадеев заявлял об исключении певицы Ионовой из состава музыкального коллектива «Глюк'oZa» из-за странного поведения на концерте в Красноярске.