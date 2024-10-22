Более 250 тыс. студентов зарегистрировались на олимпиаду «Я – профессионал»

Tекст: Валерия Городецкая

Олимпиада организована на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Минобрнауки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участникам предложено 71 направление, включая новые дисциплины, такие как «Проектный менеджмент» и «Управление цифровым продуктом и инноватика».

Заявки поступили от студентов из всех регионов страны, включая новые территории, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. В общей сложности участие принимают представители 854 вузов и их филиалов, многие из которых выбрали несколько направлений для участия.

Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила, что в этом сезоне зарегистрировались более 68 тыс. студентов из всех восьми федеральных округов России. Средний участник выбирает четыре направления, что свидетельствует о стремлении студентов стать мультидисциплинарными специалистами. Олимпиада предоставляет возможность проверить свои знания и оценить готовность к выходу на рынок труда через практико-ориентированные задания, составленные совместно с работодателями.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул важность проекта для развития кадрового потенциала страны. «Развитие кадрового потенциала страны – одно из ключевых направлений работы президентской платформы «Россия – страна возможностей. Наши проекты помогают талантливым россиянам развиваться в карьере, и Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» играет важную роль, поскольку позволяет молодежи зарекомендовать себя и подготовиться к выходу на рынок труда. Студенты получают поддержку в своем профессиональном становлении и понимают, каким должен быть их путь к успеху и какие возможности им доступны в России», – сказал Агафонов.

До начала отборочного этапа, запланированного с 15 ноября по 1 декабря, студенты могут ознакомиться с демоверсиями заданий и материалами прошлых лет. Финальные соревнования пройдут с февраля по апрель 2025 года, а итоги будут подведены в мае 2025 года.