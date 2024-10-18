18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.0 комментариев
Небоевые потери ВСУ у Кременной утроились из-за погоды
Марочко сообщил о трехкратном росте небоевых потерь ВСУ у Кременной из-за погоды
На фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза из-за простудных заболеваний, вызванных низкой облачностью и осадками, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ухудшение погодных условий в районе Кременной, расположенной в ЛНР, привело к значительному увеличению небоевых потерь среди подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
Марочко добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий, таких как низкая облачность, осадки, снижение температуры и порывистый ветер, украинским военным стало сложно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и транспортные средства.
По словам Марочко, рост количества заболевших связан не только с погодными факторами, но и с плохим медицинским обеспечением и перебоями с материально-техническим снабжением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли свыше 1,9 тыс. солдат за сутки на нескольких направлениях, а также понесли тяжелые потери от действий российских войск на нескольких фронтах. Сообщалось, что за время действий на Курском направлении ВСУ лишились более 23 тыс. человек.