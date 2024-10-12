Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» нанесла поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и гаубицу Д-30. Уничтожен также склад материальных средств, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В результате действий группировка «Запад» в Харьковской области и в ДНР потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М114. Также уничтожены три склада боеприпасов.

«Южная» группировка поразила подразделения ВСУ у Часова Яра и других населенных пунктов ДНР. Украинская армия потеряла до 640 военнослужащих, БМП, а также шесть складов боеприпасов. Были уничтожены несколько единиц техники, включая американскую гаубицу М777.

В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийские установки. Отражены семь контратак украинских штурмовиков.

Группировка «Восток» поразила формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 140 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» уничтожила до 70 военнослужащих ВСУ и склад боеприпасов. Также украинская сторона потеряла станцию РЭБ.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска за последнюю неделю освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, а также Островское.