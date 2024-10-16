  • Новость часаЭксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
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    Запад атакует российскую «Дружбу» через Чехию
    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР
    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    WP: США и Европа признали несостоятельность плана Зеленского
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    8 комментариев
    16 октября 2024, 13:49 • Новости дня

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 23 тыс. человек

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 23 тыс. человек и 160 танков

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 23 тыс. человек
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 23 тыс. 550 военнослужащих и 160 танков, сообщило Минобороны.

    За весь период боевых действий ВСУ потеряли там более 23 550 человек, 160 танков и 934 боевые бронированные машины. В числе потерь также 189 артиллерийских орудий и девять пусковых установок HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 350 человек, две единицы бронетехники, включая два танка и три БМП. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, нанося удары по формированиям ВСУ в районах Любимовки, Малой Локни и других населенных пунктов. Они отразили девять контратак в сторону Зеленого Шляха и других населенных пунктов.

    Также российская армия нанесла удары авиацией и артиллерией по скоплениям сил и техники ВСУ, а оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения резервов в Сумской области.

    До этого источник в российских силовых структурах сообщал, что в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.

    15 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство отказом западных стран участвовать в боевых действиях против России.

    Киевский режим уже не ожидает от союзников подобных действий, заявил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», – отметил он, передает ТАСС.

    При этом советник главы украинского государства выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перспектива принудить Россию к перемирию военным путем выглядит очень отдаленной.

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    15 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи

    Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил шок от роскошного образа жизни молодых украинцев в Польше, который вызывает раздражение местных жителей.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Блогер Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области получили приказ подготовиться к отступлению на свою территорию, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, получили приказ готовиться к отступлению на украинскую территорию, сообщил Шарий, передает «Лента.ру».

    Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли более 200 человек.

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    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    15 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Заочный приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московском Басманном суде заочный приговор Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию, вступил в законную силу, так как апелляция не поступала.

    Соответствующая пометка появилась в картотеке Басманного суда Москвы, передает РИА «Новости».

    Согласно информации из суда, апелляционная жалоба на вынесенное решение не поступала.

    В июле Басманный суд заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии. Украинский медик призывал украинских врачей «кастрировать российских военнопленных».

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    15 октября 2024, 21:37 • Новости дня
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине

    Politico: Франция намерена сократить расходы на Украину

    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине с трех до более двух млрд евро в связи с дефицитом бюджета.

    Издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция не является единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро предлагал направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в условиях усиливающихся военных действий.

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    15 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины, помимо обстрелов из артиллерии, против жителей Энергодара применили массовые атаки дронов, часть из них удалось нейтрализовать, сообщил глава комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Помимо артиллерийских ударов, нацисты в данный момент осуществляют на главный город энергетиков в Запорожской области массированную атаку дронов», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Несколько дронов сбиты, часть из них отклонились с пути. Рогов уточнил, что основной целью нападения была подстанция «Луч», которая снабжает электроэнергией весь Энергодар. Отражение атаки еще продолжается, сказал он.

    Ранее в результате террористической атаки киевского режима в Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что так украинские власти пытаются запугать жителей новых регионов.

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    16 октября 2024, 09:48 • Новости дня
    В Курской области сдались в плен военные из карательного подразделения ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен, сообщает источник в российских силовых структурах.

    В Курской области пятеро военных Вооруженных сил Украины, осужденных за изнасилование и отправленных в состав карательного подразделения, добровольно сдались в плен, передает ТАСС.

    Украинский блогер Анатолий Шарий ранее заявлял, что ВСУ готовились к сдаче позиций на Украине, а также отмечал, что Украина введет в действие план «Б» в случае провала наступления, он сообщал, что украинские военные на Купянском направлении получили приказ отступать.

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    15 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о согласовании Зеленским терактов на территории России

    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил о причастности президента Украины Владимира Зеленского к терактам в России, он полагает, что операции СБУ на территории РФ проводятся с его одобрения.

    Прозоров рассказал ТАСС о причастности СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к терактам на территории России и их согласовании с Зеленским. Прозоров отметил, что в СБУ приказы председателя регламентируют оперативно-служебную деятельность, в том числе спецоперации, и председатель подписывает их. По его словам, глава СБУ Василий Малюк не может быть не в курсе таких акций, особенно за пределами Украины, и докладывает о них высшему руководству страны, включая Зеленского.

    Прозоров также добавил: можно полагать, что Малюк участвует во всех терактах, диверсиях и убийствах в России. По его словам, операции СБУ проходят через одобрения и согласования Малюка с Зеленским. Экс-сотрудник СБУ сообщил, что спецслужба проводит больше подобных операций, чем ГУР, несмотря на то что военная разведка Украины часто приписывает себе их результаты.

    В качестве примера Прозоров привел убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, когда ГУР заявило о своей причастности через несколько часов после его смерти. Тем не менее через несколько дней СБУ представила доказательства участия в этом. Он также упомянул о соперничестве и «откровенной вражде» между СБУ и ГУР и заявил о подготовке материала, посвященного этой теме, который будет представлен общественности в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт на Крымском мосту в 2022 году был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, мощность которого составила 10 тонн тротила. По данным следствия, организатором был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который руководил группой, занимавшейся подготовкой и осуществлением подрыва моста; контроль за передвижением взрывного груза осуществлял сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем» и использовавший номер, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

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    16 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию

    Политолог Корнилов: Чехии не удалось решить экономические проблемы с помощью русофобии

    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чехия является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Вместе с тем в последнее время чешские власти несколько смягчили риторику. Решение Праги вернуть посла в Москву может быть позитивным сигналом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что Чехия направит в Россию новым послом бывшего замминистра обороны.

    «Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов. Вместе с тем, по его мнению, говорить о прорыве и полном изменении конструкции взаимоотношений между Москвой и странами Евросоюза рано.

    Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Так, Чехия обвиняла Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, требовала от России плату за аренду земли под консульством, инициировала поиск и передачу Украине снарядов.

    «Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной русофобии. Первые месяцы нахождения на этом посту он если был не чемпионом по русофобским заявлениям – все-таки с прибалтами и поляками ему не сравниться, – то во всяком случае был в числе лидеров», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику: «яростный русофоб пропал».

    «Мы видим более-менее умеренные – это, конечно, не пророссийские и не русофильские – заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира в конфликте, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться, а правильно ли они поступили, сделав ставку на Киев, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

    Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами. «Мы не раз призывали в том числе Чехию к более трезвой позиции в отношении российской внешней политики и конфликта вокруг Украины. Но Прага – не самостоятельный игрок на европейской арене, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей Чехии, оказался заразительным», – отметил аналитик.

    Он выразил надежду на то, что когда Петр Павел и новый посол Чехии начнут оценивать все плюсы и минусы для своей страны от ухудшения отношений с Россией, то в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. А вот от кого не приходится ждать здравого смысла, так это от Украины. По прогнозам эксперта, киевские власти отреагируют на решение Праги в свойственной для них манере.

    «Киев «побил горшки» с некоторыми своими ближайшими союзниками, покровителями и спонсорами. Украинское руководство сейчас ведет себя по-хамски со всеми. Им теперь все равно, на кого наезжать. Любое сближение с Россией – будь то Чехией или Ватиканом – они будут воспринимать как личное оскорбление Владимира Зеленского и целой Украины», – заключил Корнилов.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, – Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

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    16 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР

    Зеленский представил в Раде «план победы» Украины

    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей». Его «план» исключает уступку территорий или заморозку конфликта. Главные пункты включают приглашение Украины в НАТО и удары по России.

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Зеленский в ходе выступления в Раде.

    Украинский лидер подчеркнул, что его план не предусматривает заморозку конфликта или уступки территорий. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – заявил Зеленский в ходе выступления, передает ТАСС.

    Основные пункты «плана победы» включают приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и продолжение операций на территории России.

    Одним из важнейших аспектов плана Зеленский назвал снятие ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на российской территории. Это предполагает предоставление соответствующих вооружений, а также спутниковых данных и разведывательной информации от западных стран.

    Зеленский подчеркнул важность усиления военного потенциала Украины.

    Также план предусматривает размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета», который «обеспечит защиту страны в будущем».

    Зеленский также отметил важность развития стратегического и экономического потенциала Украины и усиления санкций против России.

    Кроме того, украинские военные будут использованы для укрепления обороны всей Европы в период после окончания конфликта, пообещал он.

    По словам Зеленского, «план победы» станет «мостом к саммиту мира», его реализация позволит завершить конфликт не позднее 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву, но даже США оказались не готовы поддерживать такие заявления.

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    16 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России установили контроль над населенными пунктами Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР в ходе активных наступательных действий, сообщили в российском Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Красный Яр в ДНР и поразила 67-ю, 150-ю механизированные, 59-й мотопехотную бригады ВСУ, 101-ю, 111-ю бригады теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии у Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки в республике, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила 10 контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 465 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и гаубицы.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в ЛНР, уничтожен склад с боеприпасами. Противник в зоне ответственности группировки потерял более 430 военнослужащих, технику и артиллерийские установки.

    Кроме того, на Липцовском и Волчанском направлениях войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ, уничтожив склад беспилотников. Потери противника составили до 40 военнослужащих.

    Подразделения Южной группировки продолжили наступление вглубь обороны противника и отразили семь контратак. Противник потерял до 710 военнослужащих и технику, включая американскую гаубицу М777.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    16 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    WP: США и Европа признали несостоятельность плана Зеленского

    WP: США и Европа усомнились в реальности «победы» плана Зеленского

    WP: США и Европа признали несостоятельность плана Зеленского
    @ IMAGO/Stefan Zeitz/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США и Европе растет скептицизм по поводу плана Зеленского, который предусматривает увеличение военной поддержки и вступление Украины в НАТО, пишет The Washington Post.

    Обозреватель издания The Washington Post Ишан Тарур отметил, что по обе стороны Атлантики нарастает усталость от конфликта, а среди западных правительств отсутствует единодушие по поводу поддержки всех инициатив Зеленского, передает ТАСС.

    Тарур указал, что в декабре 2022 года Зеленский был встречен в Конгрессе США с овациями, однако с тех пор скептицизм по отношению к его плану увеличивается. Сейчас большинство американцев разделяет мнение, что поддержка Киева чрезмерна, что подчеркивают ведущие политики, включая Дональда Трампа и сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    Зеленский намерен выступить в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы этого плана в Люксембурге.

    Боррель также заявлял, что Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, однако перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной».

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    16 октября 2024, 04:15 • Новости дня
    Батальон Пащенко уничтожил в Курской области более 500 солдат ВСУ

    Батальон подполковника Пащенко уничтожил более 500 военных ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон под командованием Героя России подполковника Ивана Пащенко уничтожил более 500 солдат ВСУ и освободил несколько населенных пунктов в Курской области, проводя контрудары по диверсионно-разведывательным группам врага.

    Оперативно проанализировав обстановку, Пащенко организовал контрудары по вражеским формированиям, освобождал населенные пункты, тем самым обеспечивая безопасные условия для местного населения, сообщает ТАСС.

    В ходе начальных боевых действий батальон уничтожил шесть бронетранспортеров, боевую машину пехоты и пять иностранных боевых машин, а также более двухсот человек личного состава противника. Были захвачены радиостанции и секретные документы ВСУ, что дало дополнительные преимущества в боевых операциях.

    В дальнейшем штурмовые группы Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожив дополнительные три бронетранспортера, боевую машину пехоты и три бронированные машины. При этом бойцы захватили исправную бронированную машину Roshel канадского производства.

    Продолжая выполнение задачи по вытеснению вражеских подразделений с территории Курской области, батальон уничтожил два бронетранспортера, три боевые машины и более 200 военных ВСУ.

    В плен были захвачены одиннадцать бойцов, идентифицированных как неонацисты, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий личного состава.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием. Среди награжденных – подполковник Иван Пащенко, а также другие офицеры и военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию.

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц.

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