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    Как Израиль превращает свою катастрофу в победу и для России
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    Байден разработал новый план по Украине
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области
    В Киеве произошла серия мощных взрывов
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу
    В Казахстане прошел референдум о строительстве первой АЭС
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    7 октября 2024, 09:06 • Новости дня

    ВСУ оставили позиции в Цукурино в ДНР

    Украинские войска покинули важные оборонительные позиции в Цукурино в ДНР

    Украинские войска вынуждены были отступить с важнейших оборонительных позиций в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, сообщили в силовых структурах региона.

    ВСУ оставили позиции в поселке Цукурино вблизи Селидово в ДНР, которые играли ключевую роль в обороне, сообщает ТАСС. Источник в силовых структурах подчеркнул, что эти позиции имели стратегическое значение не только для Цукурина, но и для соседнего Селидова, что может повлиять на дальнейшее развитие событий в этом районе.

    Собеседник агентства отметил, что сложная оперативная обстановка для украинских войск наблюдается и в соседнем поселке Горняк. Это может свидетельствовать о возможных изменениях в линии фронта и потенциальных последствиях для оборонительных усилий ВСУ в регионе.

    Ранее сообщалось, что украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурино, что усилило российское давление на Селидовском направлении.

    Кроме того российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

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    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

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    6 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом

    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила в Telegram-канале о гибели Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием».

    Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию. После этого он не раз задерживался полицией во время акций оппозиции. В 2022 году Дадин уехал в Польшу, позднее появились сообщения о том, что он вступил в одно из подразделений, воюющих на стороне ВСУ, отмечает МК.

    Журналист Андрей Медведев по этому поводу заметил, что при всех претензиях к власти «чиновники уходят, приходят, Россия остается». «Кто это понимает, становится русским героем. <...> Как нацбол Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондеры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

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    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

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    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    7 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска (Покровска), сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что линии обороны «впервые строят на дороге к Днепру». Со ссылкой на данные OSINT (разведка по открытым данным) указывается, что «линия с последнего времени проходит по границе» Днепропетровской области Украины и ДНР. Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    В сентябре сообщалось, что город Селидово на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон. ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла.

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    7 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Россия заявила об опасности катастрофических последствий «игры» НАТО на Украине
    Россия заявила об опасности катастрофических последствий «игры» НАТО на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям, заявила и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Жданова заявила, что альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией, разрабатывая региональные планы «обороны» и ставя конкретные задачи для всех военных командований. Она отметила, что проводятся логистические испытания для переброски войск и вооружений через Атлантику на «восточный фланг», передает РИА «Новости».

    Жданова подчеркнула, что НАТО постоянно отрабатывает варианты военного конфликта с Россией в различных регионах, от Арктики до Черного моря. Она также отметила, что на украинском направлении осуществляются провокационные шаги, включая увеличение дальности поставляемых ракет и обсуждения возможной отправки натовских войск на Украину, в чем особенно активна Франция.

    «Эта «игра» может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках», – сказала она.

    «Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом», – заявила Жданова. Она подчеркнула важность вносимых корректировок в Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, которые, по словам Ждановой, должны рассматриваться в качестве сигнала для недружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

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    6 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и объекты ВСУ

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Российские войска нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника.

    Российские войска нанесли удары по ключевым объектам в Украине, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны РФ, результаты операции включают поражение базы горючего в Одессе и инфраструктуры аэродрома в Староконстантинове, Хмельницкая область. Также были атакованы пункты управления беспилотниками и скопления военной техники ВСУ в 137 районах.

    Группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся ущерб живой силе и технике нескольких украинских бригад в Донецкой народной республике. Было отражено девять контратак ВСУ. По оценке Минобороны РФ, потери противника составили до 460 военнослужащих, а также значительное количество техники и артиллерии, включая гаубицы и пикапы.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение противнику в районах Запорожской области и Донецкой народной республики. Потери украинских сил составили свыше 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы производства США и Британии.

    Южная группировка войск также нанесла значительный урон ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики, уничтожив более 530 военнослужащих и значительное количество бронетехники и артиллерии, включая французские и британские гаубицы, а также польские самоходные установки. Было уничтожено четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Запад» также активно действовала в Харьковской области и Донецкой народной республике. По данным Минобороны, враг потерял до 400 военнослужащих и значительное количество оборудования. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов. Группировка «Днепр» также успешно нанесла поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск. ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

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    6 октября 2024, 15:58 • Новости дня
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО

    Премьер-министр Словакии заявил о нежелании партии Smer-SD поддержать Украину в НАТО

    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телевидения и радио STVR заявил, что его партия Smer-SD не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО требует ратификации каждым государством и отметил, что пока он занимает пост главы правительства, депутаты от его партии не поддержат данное решение. Фицо подчеркнул, что вхождение Украины в альянс может стать основанием для начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском союзе. Однако он отметил, что для этого Украине придется выполнить множество условий, процесс выполнения которых может занять годы. Таким образом, Словакия готова содействовать евроинтеграции Украины, но в вопросе НАТО придерживается более осторожной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западная поддержка затягивает конфликт на Украине, и подчеркнул, что военным путем его не решить, а также ранее он отказал в поддержке антироссийских санкций в рамках Евросоюза и выступил против поставок оружия Украине, что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию.

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    6 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Премьер Словакии обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине

    Роберт Фицо заявил, что поддержка Западом Киева затягивает военный конфликт на Украине

    Премьер Словакии обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что конфликт на Украине затягивается из-за западной поддержки, подчеркнув, что военным путем его не решить.

    Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за активной поддержки Западом Киева. Он подчеркнул, что Европа значимо поддерживает этот конфликт, что вызывает у него непонимание. По его словам, война на Украине не может быть решена военным способом, а русофобия не дает ожидаемого эффекта.

    Фицо отметил, что современный военный конфликт на Украине является ситуацией, где славяне убивают друг друга, и что Европа, по его мнению, способствует этому. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив, что многие считают, что через Украину удастся ослабить Россию, однако эта стратегия не срабатывает.

    Премьер также подчеркнул, что чем раньше конфликт будет завершен, тем лучше для всех сторон. Его слова прозвучали в эфире Словацкого телевидения и радио STVR, где он высказал свои опасения по поводу текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине следует сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Словацкая пресса игнорирует тему теракта на «Северных потоках», что может быть связано с возможной причастностью киевского режима, отметил Фицо. Премьер-министр также сообщил о намерении посетить в следующем году мирную демонстрацию в Москве, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны.

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    6 октября 2024, 21:31 • Новости дня
    Нидерланды поставили Украине первые F-16

    Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине первых истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.

    Министерство обороны Нидерландов подтвердило факт передачи первых истребителей F-16 Украине, пишет ТАСС. Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого самолеты были переданы Украине, как и было обещано ранее.

    В заявлении оборонного ведомства Нидерландов подчеркивается, что страна также вносит значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов, переданных Украине. Это включает не только техническое обслуживание, но и возможную подготовку украинских специалистов для работы с новой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов приняли решение передать Украине истребители F-16, о чем официально сообщалось ранее. Нидерланды и Дания планируют обучить украинских пилотов управлению F-16, что было объявлено на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    6 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

    Константинов назвал выборы в США шансом для поиска подходов к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие выборы президента США могут стать началом поиска решений для урегулирования украинского конфликта и достижения мира, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подчеркнул важность этих выборов, указав на отсутствие у будущих лидеров США личной заинтересованности в продолжении конфликта, в отличие от действующего президента Джо Байдена и его семьи, передает РИА «Новости».

    Глава крымского парламента заявил: «Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему». Он предупредил о необходимости осторожного подхода к миротворческой риторике западных стран, отметив, что она может быть направлена на усыпление бдительности.

    Константинов выразил надежду на то, что, если Дональд Трамп станет президентом, конфликт может быть разрешен, так как, по его мнению, «Трамп имеет желание все это завершить». Однако он указал, что в случае избрания другого кандидата, конфликт может продолжиться.

    Ранее Washington Post сообщал, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    7 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже

    Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.

    Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».

    «Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.

    Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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