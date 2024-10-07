Украинские войска покинули важные оборонительные позиции в Цукурино в ДНР

ВСУ оставили позиции в поселке Цукурино вблизи Селидово в ДНР, которые играли ключевую роль в обороне, сообщает ТАСС. Источник в силовых структурах подчеркнул, что эти позиции имели стратегическое значение не только для Цукурина, но и для соседнего Селидова, что может повлиять на дальнейшее развитие событий в этом районе.

Собеседник агентства отметил, что сложная оперативная обстановка для украинских войск наблюдается и в соседнем поселке Горняк. Это может свидетельствовать о возможных изменениях в линии фронта и потенциальных последствиях для оборонительных усилий ВСУ в регионе.

Ранее сообщалось, что украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурино, что усилило российское давление на Селидовском направлении.

Кроме того российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.