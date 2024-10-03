Украинские войска оставили позиции у железнодорожной станции в Цукурине в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские вооруженные силы оставили позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам источника в силовых структурах, это стало очередным шагом в процессе вытеснения противника с ключевых направлений.

Силовики заявили о продолжении давления на украинскую группировку на Селидовском направлении. Представитель силовых структур подчеркнул: «Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [ВСУ] ушли с позиций у ж/д станции в Цукурине».

Отступление ВСУ свидетельствует о нарастающем напряжении в регионе, где российские войска стремятся усилить свое влияние. Это важное отступление может повлиять на общий баланс сил на данном участке фронта, увеличивая возможности для продвижения союзных сил.

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа. В результате отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг. Между тем на украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров.