Российские военные заняли укрепрайон противника на развилке дорог к Красноармейску в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные заняли важный укрепрайон противника вдоль железной дороги на пути к Красноармейску, передает РИА «Новости».

«Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог», – заявил Кимаковский.

По его словам, это укрепление имеет стратегическое значение, так как находится на важной развилке дорог, что обеспечивает контроль над ключевыми транспортными маршрутами в этом районе. Продвижение российских сил в этом направлении способствует дальнейшему укреплению их позиций в регионе.

Кимаковский отметил, что подобные успехи на фронте связаны с высоким профессионализмом российских военных, их тактической подготовкой и эффективной координацией действий. Он подчеркнул, что захват укрепрайона позволит российским силам улучшить логистику и снабжение, что важно для продолжения операций в регионе.

Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (Покровск) в ДНР. В результате ударов авиабомб в Красноармейске были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.