Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.2 комментария
В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами
В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.
В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьёзного логистического узла для украинских вооружённых сил.
Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.
В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.
Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до 2 тыс. военных.