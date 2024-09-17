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    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    Госдеп заявил о неготовности США разрешить Украине удары вглубь России
    В Подмосковье захотели запретить мигрантам работать в сфере питания и соцуслуг
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    После нападения с молотком в школе Челябинска в реанимации остались двое детей
    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии
    Нацсобрание Франции рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона
    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    29 комментариев
    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьёзного логистического узла для украинских вооружённых сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим,  отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до 2 тыс. военных.

    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

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    16 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Второе покушение на Трампа: главное

    Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

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    16 сентября 2024, 11:30 • Новости дня
    WP: ВСУ созрели для переворота на Украине в случае мирной сделки с Россией
    WP: ВСУ созрели для переворота на Украине в случае мирной сделки с Россией
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Константин Сергеев

    Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией. В войсках не поддерживают эту идею, пишет The Washington Post.

    «Произойдет переворот: эту идею будут продвигать те, кто находится в не затронутых боевыми действиями городах», – приводит The Washington Post слова украинского солдата.

    Как указывает американское издание, в рядах ВСУ непопулярна какая-либо мирная инициатива по окончанию конфликта.

    Ранее в понедельник сообщалось, что пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

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    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

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    16 сентября 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США

    Американист Дудаков: Покушение проукраинского активиста на Трампа подорвет позиции лоббистов Киева

    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США. Фактически Штаты настигла карма – они так погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился кандидат в президенты США Трамп.

    «Это уже вторая попытка покушения. Причем речь идет о злоумышленнике, который основательно готовился к этому: у него был автомат с оптическим прицелом, экшн-камера, он смог подкрасться на расстояние в несколько сотен метров. Если бы агенты Секретной службы не обнаружили мужчину, тот открыл бы огонь и, может быть, даже достиг своей цели», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, очередной инцидент с Трампом свидетельствует о высоком уровне политического насилия в США. Собеседник не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState (Глубинное государство). «Впрочем, нужно понимать, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что подобного рода персонажи появляются иногда сами собой», – уточнил Дудаков.

    «Некоторые на почве антитрампизма настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты, – добавил он. – Тем более, что в повестке сохраняется демонизация Трампа со стороны Демпартии».

    «В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», – акцентировал политолог.

    Вместе с тем, по оценкам эксперта, попытка покушения поможет республиканцу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке – взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», – указал эксперт.

    Собеседник напомнил, что злоумышленник Райан Рут известен заукраинскими позициями: он вербовал людей в ВСУ, собирал и отправлял деньги украинской армии, посещал Украину. «Несмотря на эти связи с Киевом, Рут – в первую очередь американец. Ситуация была бы иной, если бы покушавшимся оказался украинский беженец», – считает американист. «Тем не менее стоит ожидать, что произошедшее подорвет позиции украинских лоббистов в США. Кроме того, отношение республиканцев к Украине, вероятно, еще больше ухудшится», – заключил Дудаков.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    16 сентября 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки, нанеся поражения различным формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Успеновка и Борки, передает Telegram-канал Минобороны.

    Также были нанесены удары по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Любимовки, Новоивановкии других. За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак в направлениях Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. Украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также четыре бронемашины.

    При поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в районах Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери украинских войск составили до 50 человек, танк и три боевые машины. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп.

    Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й бригад ВСУ в районах Богдановка, Гуево и других. В результате действий российской авиации и ракетных войск были нанесены удары в Сумской области, потери украинских сил составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая семь HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России освободила село Борки в Курской области.

    Днем ранее группировка «Север» отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, также пять украинских военнослужащих сдались в плен, как заявили в Минобороны.

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    16 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    На Украине решили выставить на торги единственный работающий солеварный завод

    На Украине решили приватизировать единственный работающий солеварный завод

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти приняли решение о включении старейшего и единственного работающего в стране солеварного завода в список объектов, подлежащих приватизации.

    Об этом сообщается на странице украинского фонда госимущества в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «Солевыварочный Дрогобычский завод» – единственный на Украине производитель пищевой соли, который более 700 лет вываривает соль по традиционной средневековой технологии. Решение включить предприятие в приватизационные списки объяснили тем, что «солеварня нуждается в развитии».

    В мае Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты.

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    17 сентября 2024, 08:37 • Новости дня
    Стало известно о намерении Киева открыть новый фронт против России в Сирии

    Стало известно о договоренностях Киева с террористами открыть новый фронт против России в Сирии

    Стало известно о намерении Киева открыть новый фронт против России в Сирии
    @ Anas Alkharboutli/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина при поддержке США активно обучает террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) новым технологиям производства беспилотников с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против находящихся там сил России, сообщил сирийский осведомленный источник.

    По его данным, группа сотрудников спецслужб Украины более месяца назад посещала несколько раз Идлиб. Там велась координация и планирование ударов по российским силам после отладки новых технологий, в том числе производства дронов, передает РИА «Новости».

    «Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», – заявил источник.

    Ранее сообщалось, что в Идлиб прибыло 250 инструкторов из ВСУ для обучения боевиков.

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    17 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии

    Сирийский источник сообщил о прибытии украинских инструкторов для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    @ Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В провинцию Идлиб прибыло уже 250 инструкторов из вооруженных сил Украины для обучения боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил сирийский осведомленный источник.

    «Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», – заявил источник РИА «Новости».

    Украинских инструкторов «распределили по производственным объектам» в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. Украинцы учат террористов делать и улучшать беспилотники.

    Инструкторы уже приступили к обучению террористов. Боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, сообщил источник.

    Напомним, турецкие СМИ рассказали, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Aydinlik опубликовала фото с переговоров Украины с террористами. Летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали.

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    16 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Дания дополнительно решила передать Киеву несколько F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания направит Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

    Агентство сообщает, что «в целях безопасности» количество обещанных F-16 и точные даты поставки не разглашаются, передает ТАСС.

    Напомним, 29 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

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    16 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16
    MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли невосполнимые истребители Су-27, превосходящие западные F-16, пишет Military Watch Magazine.

    Как пишет издание, маловероятно, что в будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками, поэтому потери Су-27 для Украины по-настоящему невосполнимы, передает РИА «Новости».

    Издание уточняет, что Су-27 превосходит западные F-16 в дальности и размере радара, а поскольку СССР продавал этот самолет другим странам, кроме Китая, союзники Украины не смогут дать ей их для восполнения потерь.

    Напомним, в воскресенье ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины.

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    17 сентября 2024, 06:19 • Новости дня
    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии

    Украина в третий раз подряд обновила месячный рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии

    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе Украина установила рекорд по стоимости импортируемой электроэнергии, при этом рекорд обновляется третий месяц подряд, свидетельствуют данные украинской таможни.

    В августе импорт вырос на 13,5% относительно июля – до рекордных 136,3 млн долларов. Только поставки нефтепродуктов и легковых автомобилей превосходят этот уровень (635 млн долларов и 337,3 млн долларов соответственно). Если же сравнивать с 2023 годом, то закупки электричества возросли почти в 11 раз.

    Предыдущие рекордные значения были зафиксированы в июне (78,5 млн) и июле (120,1 млн). В открытом доступе имеются данные с 2009 года, передает ТАСС.

    Большая часть поставок идет из Венгрии. После остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» доля Венгрии в поставках снизилась с 39% до 32,3%. Словакия поставила 22,6%, Румыния – 20,9%. Импорт с начала года оценивается в 449 млн долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август 2023 года.

    Напомним, до начала российской специальной военной операции, а также в первые месяцы СВО Украина в больших количествах экспортировала электричество в соседние страны Европы. Однако удары российских ракет по электростанциям Украины создали большие трудности в обеспечении энергией страны. Энергетические проблемы Украины могут привести к энергетическому кризису и в Европе.

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    16 сентября 2024, 13:24 • Новости дня
    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа

    Политолог Скачко: Покушение на Трампа могло «крышевать» руководство Украины

    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тот факт, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа оказался ярым сторонником Украины, может ужесточить позицию политика по украинскому вопросу. Тем не менее есть несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой нападения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Те майданные технологии, которые применялись для госпереворота в 2014 году, по всей видимости, неблагоприятно воздействовали не только на украинцев, но и на некоторых американцев», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он «диагностировал» у покушавшегося на Дональда Трампа «украинство головного мозга».

    «Экстремальные подходы к политике очень больно бьют по фанатикам. Какие-то убеждения, скорее всего, плотно укоренились в нем, – допустил собеседник. – Некоторые, слыша об Украине, трясутся от страха, а другие – хватаются за автомат. К слову, возникает вопрос: не со складов ли ВСУ AK-47, который был направлен на кандидата в президенты США?».  

    «В Киеве Трампа считают антиукраинским политиком, который готов заставить офис Зеленского пойти на уступки для сделки с Россией. На этом фоне человек с «диагнозом» Райана Рута вполне может действовать в украинском стиле: убить человека, который угрожает майданной Украине», – не исключил политолог. Скачко предположил несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой покушения на Трампа.

    «Согласно первой – это DeepState (Глубинное государство). Однако не стоит исключать и возможную прямую причастность Киева», – уточнил собеседник. Он напомнил о признании главы офиса Зеленского Андрея Ермака в том, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы». «Украинское руководство сейчас находится в агонии. Их конвульсии и судороги могут проявляться по-разному, в том числе в виде «крышевания» неблаговидных дел», – предположил спикер.

    Однако «украинство головного мозга» подозреваемого в покушении может усугубить положение Киева, считает Скачко. «Трамп остро воспринимает обиды. И если раньше он не питал особо теплых чувств к Украине, то теперь его позиция может стать еще жестче», – пояснил аналитик.

    «Если для демократов поражение Украины станет «европейским Афганистаном», то для Трампа это не будет иметь никакого значения. Не исключено, что политик теперь станет жестче критиковать администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, а сам попытается отказать украинскому руководству в помощи и переложить ответственность на страны ЕС», – заключил Скачко.  

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся». Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», рассказали в Белом доме.

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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