Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе

ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Кристина Цыцура

Из документа следует, что настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, передает РИА «Новости».

План состоит из 10 пунктов, шаги позволят прийти к миру в секторе Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, чтобы гарантировать безопасность в регионе.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске.