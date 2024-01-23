Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.0 комментариев
Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе
Палестинский Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе
Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца.
По данным организации, целью обстрела израильских беспилотников становится любой, кто передвигается около больницы «Аль-Амаль», передает РИА «Новости».
В ночь на вторник армия обороны Израиля вела интенсивный обстрел города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где находится больница «Насер».