Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.16 комментариев
Израиль обстрелял больницу «Насер» на юге сектора Газа
Израильская армия обстреляла больницу «Насер» на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля ведет интенсивный обстрел города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где находится больница «Насер».
Израильские военные ведут массированный артиллерийский обстрел окрестностей медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Кроме того, армия Израиля проводят рейды в центральных и восточных районах города.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа ударом с воздуха.