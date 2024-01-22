СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух отрядов террористов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа.
Как говорится в сообщении, в северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛа при нанечении авиаудара уничтожили «вооруженный террористический отряд», передает ТАСС.
Там добавили, что в центральной части сектора Газа был ударом с воздуха уничтожен отряд, «продвигавшийся к военнослужащим, находившимся в этом районе».
Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада».