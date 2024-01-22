ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух отрядов террористов в секторе Газа

Там добавили, что в центральной части сектора Газа был ударом с воздуха уничтожен отряд, «продвигавшийся к военнослужащим, находившимся в этом районе».

Как говорится в сообщении, в северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛа при нанечении авиаудара уничтожили «вооруженный террористический отряд», передает ТАСС .

Байден взял на себя ответственность за нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году

Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

Tекст: Денис Тельманов

Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремления Джо Байдена нормализовать отношения еврейского государства с Саудовской Аравией, считает американский президент.