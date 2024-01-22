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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    60 комментариев
    22 января 2024, 13:47 • Новости дня

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух отрядов террористов в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа.

    Как говорится в сообщении, в северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛа при нанечении авиаудара уничтожили «вооруженный террористический отряд», передает ТАСС.

    Там добавили, что в центральной части сектора Газа был ударом с воздуха уничтожен отряд, «продвигавшийся к военнослужащим, находившимся в этом районе».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада».

    20 января 2024, 02:08 • Новости дня
    Байден взял на себя ответственность за нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году

    Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремления Джо Байдена нормализовать отношения еврейского государства с Саудовской Аравией, считает американский президент.

    «Я думаю, что одна из причин,.. по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе», – сказал Байден, выступая в Белом доме на конференции мэров американских городов, передает ТАСС.

    При этом Байден сначала оговорился и назвал ХАМАС хуситами.

    Напомним, что 7 октября 2023 года боевики радикального движения напали на участников музыкального фестиваля Nature Partyна юге Израиля. На месте нападения были обнаружены тела 260 погибших, общее число жертв со стороны Израиля превысило 700 человек, еще 240 человек попали в заложники.

    В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в ходе которой погибли свыше 24 тыс. человек, еще более 60 тыс. получили ранения.

    Ранее сообщалось, что Байден обсудил ситуацию в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    20 января 2024, 04:47 • Новости дня
    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана

    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан и вступает в столкновения с силами сопротивления.

    Израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen. 

    Ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов также зафиксированы недалеко от города Калькилия.

    Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме армией Израиля лагеря палестинских беженцев Балата возле Наблуса, отмечает ТАСС. По его данным, израильские военные силой заняли несколько кварталов лагеря с применением военного бульдозера, а также совершили рейды по нескольким домам.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Наступление Израиля ведется с нескольких сторон.

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    20 января 2024, 15:26 • Новости дня
    ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.

    Из документа следует, что настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, передает РИА «Новости».

    План состоит из 10 пунктов, шаги позволят прийти к миру в секторе Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, чтобы гарантировать безопасность в регионе.

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске.

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    22 января 2024, 03:15 • Новости дня
    Израиль отреагировал на упоминание Захаровой Холокоста в связи с иском о геноциде

    Представитель МИД Израиля счел неуместным использование Россией темы Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

    Дипломат поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР, отметив, что использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России причиняет ущерб жертвам и выжившим в нем, передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила, что решение ФРГ противодействовать иску ЮАР с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа не удивило Россию. Она отметила, что Берлин оказал Тель-Авиву медвежью услугу, сославшись на «учет истории Германии и преступление против человечности».

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    20 января 2024, 21:10 • Новости дня
    Израильский министр назвал создание суверенной Палестины угрозой Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю, считает глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн.

    Коэн категорически отверг возможность создания суверенной Палестины, заявив, что создание палестинского государства – «это награда за терроризм и опасность для государства Израиль», передает ТАСС.

    «Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

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    20 января 2024, 11:24 • Новости дня
    СМИ Сирии сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в столице Сирии, сообщает госагентство SANA.

    Агентство уточняет, что пострадал жилой дом в районе Аль-Мезза Дамаска. В СМИ предположили, что это произошло «в результате израильской агрессии», передает РИА «Новости».

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня
    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

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    20 января 2024, 12:11 • Новости дня
    СМИ: При обстреле Дамаска погиб член КСИР Ирана

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Корпуса стражей исламской революции погиб в результате удара Израиля по Дамаску, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.

    Сообщается, что другие люди получили ранения в результате удара, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. После удара оно было полностью разрушено.

    Ранее сообщалось об ударе по жилому дому в столице Сирии.

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    21 января 2024, 19:19 • Новости дня
    Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    20 января 2024, 00:17 • Новости дня
    Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

    Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщили в Белом доме.

     «Президент Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события в Израиле и Газе», – приводит ТАСС сообщение Белого дома

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что Байден и Нетаньяху говорили об усилиях, предпринимаемых для освобождения всех заложников, которых удерживает движение ХАМАС.

    «Лидеры также обсудили ситуацию в секторе Газа и переход к более точечным операциям, которые облегчат поступление в Газу больших объемов гуманитарной помощи при сохранении существенного военного давления на ХАМАС и его лидеров», – сказал Кирби.

    Он добавил, что Байден приветствовал решение израильского правительства разрешить поставлять муку для палестинского населения через порт Ашдод.

    Кирби отметил, что Байден убежден в необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Также американский президент вновь призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей при ведении боевых действий в палестинском анклаве.

    Ранее Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения.

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    21 января 2024, 08:15 • Новости дня
    WSJ: Израиль уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американской разведки.

    По ее сведениям, Израиль ликвидировал до 30% боевиков ХАМАС и эти цифры «пока далеки от целей Израиля». До начала конфликта американская разведка оценивала число боевиков ХАМАС в количестве до 30 тыс. человек, передает ТАСС.

    Газета отмечает также, что у ХАМАС «все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев».

    Ранее Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    20 января 2024, 15:47 • Новости дня
    В результате израильских обстрелов лагеря беженцев в Газе погибли 20 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При ракетных обстрелах со стороны Израиля лагерей палестинских беженцев Аль-Бурейдж и Аль-Магази, а также района Аль-Масдар в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    СМИ уточняет, что бойцы группировок палестинского сопротивления ведут бои с подразделениями израильской армии в Газе. Военные продвигаются Тель-эль-Хава и Шейх-Аджлин на юго-западе города, передает ТАСС.

    Столкновения с применением оружия происходят на восточной окраине лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

    Также катарский телеканал Al Jazeera сообщает о шибели четырех человек в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Нусейрат.

    Ранее сообщалось, что жертвами ударов Израиля по городу Хан-Юнис стали четыре человека.

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    22 января 2024, 01:44 • Новости дня
    ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.

    Движение опубликовало брошюру «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», в которой объясняет свою позицию и мотивы атаки на Израиль, передает РИА «Новости».

    Как следует из брошюры, во время проведения операции произошли ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой. О каких именно ошибках идет речь, в публикации не указано.

    Ранее Израиль отверг требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников.

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