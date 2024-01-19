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ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада»
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха в секторе Газа заместителя руководителя палестинской группировки «Исламский джихад» по ведению психологической войны Ваэля Абу-Фануны.
Как говорится в сообщении высокопоставленный деятель «Исламского джихада», заместитель руководителя операций психологической войны Ваэль Абу-Фануна, был уничтожен в результате точного авиаудара ВВС, передает ТАСС.
В пресс-службе отметили, что «Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля «Исламским джихадом», а также за создание и распространение документации об израильских заложниках в секторе Газа.
Ранее израильская армия заявила об уничтожении оперативного штаба палестинского движения ХАМАС, а также его командования в центре в секторе Газа.