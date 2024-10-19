Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью

Эксперт Ципис: Убийство главы ХАМАС Синвара стало случайностью

Tекст: Анастасия Куликова

«Глава ХАМАС Яхьи Синвар действительно был целью израильских военных, на него шла «охота». Однако ликвидация в Рафахе была случайностью, хотя и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, со ссылкой на собственные данные.

Он объясняет: военные ЦАХАЛ зачищали дом, в котором оказался Синвар и другие боевики ХАМАС. «То есть эта операция не была запланирована, не было и никаких разведданных», – уточнил собеседник. При этом заявление Джо Байдена о том, что американские спецслужбы содействовали поиску и ликвидации главы палестинской группировки, эксперт счел несколько преувеличенными.

«Разведки США и Израиля постоянно сотрудничают, и Вашингтон – насколько позволяют ресурсы – делится с еврейским государством информацией. Поэтому, с одной стороны, американский лидер, не соврал. Но с другой, ликвидация Синвара не является результатом сотрудничества сторон. Байден поторопился записать это в копилку своих достижений», – детализировал Ципис.

Кроме того, по его мнению, не совсем корректно говорить о Халеде Машале как о новом главе ХАМАС. «Он – сподвижник Исмаила Хании. Они оба находились в Катаре. Синвар же был лидером только лишь группы боевиков на территории сектора Газа. Сейчас Машель не сможет заменить его, поскольку руководить оперативно-тактической операцией, находясь за рубежом, невозможно. Поэтому, скорее всего, на днях будет назначен лидер боевиков, который находится непосредственно в Газе», – считает спикер.

Он полагает, что Машель не рискнет покинуть Катар, где израильские силы – не желая испортить отношения с Дохой – не будут пытаться его ликвидировать. «На мой взгляд, Машеля спрячут, но через несколько лет его будет ждать участь предшественников», – допустил политолог.

Пока же устранение Синвара негативно скажется на переговорах между Израилем и ХАМАС, прогнозирует собеседник. Более того, по его словам, еврейское государство склоняется к мнению, что переговоры, которые ни к чему не привели в течение года, так и останутся безрезультатными.

«Полагаю, израильский генштаб сделает так, чтобы ХАМАС прекратил свое сопротивление и сдался, а также предпримет новые попытки найти как можно больше заложников и военнопленных, которые находятся на территории Газы», – заключил Ципис.

Ранее МИД Израиля подтвердил смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

По информации ливанского телеканала LBCI, исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Сообщается, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.