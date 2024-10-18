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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

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    18 октября 2024, 14:49 • Новости дня

    Байден назвал гибель лидера ХАМАС «моментом справедливости»

    Байден оценил гибель главы ХАМАС Яхьи Синвара как «момент справедливости»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал смерть главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Он отметил, что на руках Синвара была кровь как американцев и израильтян, так и палестинцев и немцев, а также других народов, сообщает ТАСС.

    Байден также упомянул, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил воспользоваться этим моментом для поиска пути к миру и лучшему будущему для Газы без участия ХАМАС.

    Напомним, источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

    При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия обеспокоена возможными гуманитарными последствиями на Ближнем Востоке после убийства Синвара.

    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

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    17 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о «начале последнего дня» ХАМАС

    Нетаньяху заявил о продолжении операции в Газе после ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ликвидация военными Израиля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Это было объявлено в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения. Нетаньяху отметил, что это событие знаменует «начало последнего дня» для ХАМАС, и организация больше не будет править в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава израильского правительства подчеркнул, что военная операция не завершится на ликвидации Синвара и будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Одной из таких целей, по его словам, является освобождение удерживаемых радикалами заложников. Нетаньяху также заявил, что Израиль готов сохранить жизнь и дать возможность уйти тем радикалам, которые освободят заложников и сдадутся властям.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Позже источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара

    Байден сообщил, что спецслужбы США содействовали поиску и ликвидации Синвара

    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка оказала помощь Израилю в отслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара после нападения 7 октября, заявил президент США Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что вскоре после событий 7 октября он распорядился о совместной работе сотрудников Специальных операций и специалистов по разведке США с израильскими коллегами, сообщает ТАСС.

    «Вскоре после резни 7 октября я поручил сотрудникам Специальных операций и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», – заявил Байден.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

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    17 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа

    Израильские службы безопасности подтвердили устранение Яхьи Синвара в Газе

    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа
    @ Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

    Как пишет израильская гостелерадиокомпания Kan, по данным источников, эта информация была установлена на основе анализа образцов ДНК, собранных после операции, передает ТАСС.

    Источники Kan отмечают, что установление личности Синвара облегчается тем обстоятельством, что он в прошлом был под стражей в израильских тюрьмах.

    По данным источника телеканала Sky News Arabia, Синвар погиб в результате столкновения с израильскими военными в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Этот инцидент подчеркивает напряженность и продолжающийся конфликт между израильскими силами и палестинскими вооруженными группировками.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

    Ранее ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    15 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Россия выразила обеспокоенность возможным ответом Израиля Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия контактирует с Израилем на различных уровнях, высказывая опасения по поводу возможного военного ответа Ирану, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    По его словам, контакты с израильской стороной происходят на различных уровнях и каналах, включая взаимодействие с посольствами и дипломатами в Москве и Израиле, сообщает ТАСС.

    Богданов отметил, что российские дипломаты активно работают в Израиле, а общение с израильскими представителями ведется практически в ежедневном режиме. «Конечно, конечно. Контакты идут на разных уровнях. Мы, конечно, в контакте здесь [в Москве] с посольствами и госпожой послом [Израиля]. И наш посол очень активно там работает», – сказал Богданов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский президент Масуд Пезешкиан на саммите «Каспийской пятерки» в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США блокируют принятие Советом Безопасности ООН решение по Израилю.

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    17 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Россия предостерегла Израиль от ударов по Ирану

    МИД России предупредил об опасности ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар по ядерным объектам Ирана будет катастрофическим и противоречит принципам ядерной безопасности.

    Рябков отметил, что такие действия могут повлечь катастрофические последствия и перечеркнуть существующие постулаты ядерной безопасности. «Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», – заявил он, подчеркивая важность соблюдения международных принципов в этой сфере, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД РФ также добавил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу в диалоге с международными партнерами. По его словам, любые военные действия в отношении ядерных объектов могут привести к глобальным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    16 октября 2024, 08:57 • Новости дня
    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН

    Le Parisien: Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН в 1947 году

    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН и должен соблюдать указы организации, сообщила газета Parisien.

    Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН в 1947 году, когда был поддержан план разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства, передает Ura.Ru со ссылкой на Parisien.

    Президент Франции подчеркнул важность соблюдения международных указов и резолюций Израилем.

    Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

    В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. Кроме того, Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на ливано-израильской границе.

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    16 октября 2024, 03:20 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске 50 снарядов из Ливана по Израилю

    Из Ливана по Израилю запустили 50 снарядов, часть которых перехвачена ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске примерно 50 снарядов с территории Ливана, сообщает ТАСС. Сирены воздушной тревоги сработали в районе Верхней Галилеи, после чего были замечены снаряды, направленные на израильскую территорию.

    Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, часть снарядов удалось перехватить. Однако несколько снарядов упали на территорию Израиля, что подтвердили обнаруженные обломки.

    Отмечается, что это событие происходит на фоне активной фазы военной операции Израиля под названием «Стрелы севера», начатой 23 сентября. Операция нацелена против формирований «Хезболлах» в Ливане и включает массированные удары по их военным объектам. Цель операции – обеспечение безопасности в северных приграничных районах, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч израильских граждан.

    В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных зонах на юге Ливана в рамках этой стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, что привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Израильские военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки.

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто на севере Ливана погибли 18 человек, включая беженцев.

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    17 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Армия Израиля объявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

    Израильская армия заявила о проверке информации о гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе

    Армия Израиля объявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС
    @ Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильская армия проверяет информацию о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, сообщила армия Израиля.

    В ходе недавней операции Армии обороны Израиля в этом регионе были ликвидированы трое террористов. Армия совместно со Службой общей безопасности проверяет, мог ли одним из них быть Синвар, сообщает ТАСС.

    Армейская пресс-служба заявила, что пока личность уничтоженных террористов не может быть подтверждена. Это создает неопределенность вокруг того, действительно ли среди погибших находится один из лидеров ХАМАС. Ранее Синвар считался ключевой фигурой в руководстве движения и был нацелен на ведение боевых действий против Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    15 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Эрдоган назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев

    Эрдоган заявил, что основание Израиля в 1948 году стало катастрофой для палестинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, отметив, что это событие привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Эрдоган заявил на Конференции будущего Палестины в Анкаре, что называть Израиль государством было бы неправильно, и указал, что израильская политика оккупации ведет к постоянному кровопролитию в Палестине, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что в результате действий Израиля в 1948 году было изгнано около миллиона палестинцев и разрушено 675 деревень и городов. Он также указал на неопределенность официальных границ Израиля, называя его «так называемым государством», и подчеркнул, что на 74-й Генассамблее ООН он поднимал вопрос о границах Израиля, на который не получил ответа.

    Турецкий лидер также выразил обеспокоенность израильской экспансионистской политикой, указав на нападения на Ливан. По словам Эрдогана, если не остановить Израиль, его экспансионизм может продолжиться, представляя опасность для других стран. Он отметил, что Турция принимает все необходимые меры предосторожности для предотвращения возможных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган заявил, что международное сообщество остановит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как когда-то Адольфа Гитлера. Турецкий президент сообщил, что новой целью атак израильских военных после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли». Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля.

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    18 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью

    Эксперт Ципис: Убийство главы ХАМАС Синвара стало случайностью

    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем. Убийство лидера ХАМАС стало случайностью, пусть и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее ЦАХАЛ ликвидировал лидера ХАМАС Яхью Синвара. Новым главой палестинской группировки СМИ называют Халеда Машаля.

    «Глава ХАМАС Яхьи Синвар действительно был целью израильских военных, на него шла «охота». Однако ликвидация в Рафахе была случайностью, хотя и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, со ссылкой на собственные данные.

    Он объясняет: военные ЦАХАЛ зачищали дом, в котором оказался Синвар и другие боевики ХАМАС. «То есть эта операция не была запланирована, не было и никаких разведданных», – уточнил собеседник. При этом заявление Джо Байдена о том, что американские спецслужбы содействовали поиску и ликвидации главы палестинской группировки, эксперт счел несколько преувеличенными.

    «Разведки США и Израиля постоянно сотрудничают, и Вашингтон – насколько позволяют ресурсы – делится с еврейским государством информацией. Поэтому, с одной стороны, американский лидер, не соврал. Но с другой, ликвидация Синвара не является результатом сотрудничества сторон. Байден поторопился записать это в копилку своих достижений», – детализировал Ципис.

    Кроме того, по его мнению, не совсем корректно говорить о Халеде Машале как о новом главе ХАМАС. «Он – сподвижник Исмаила Хании. Они оба находились в Катаре. Синвар же был лидером только лишь группы боевиков на территории сектора Газа. Сейчас Машель не сможет заменить его, поскольку руководить оперативно-тактической операцией, находясь за рубежом, невозможно. Поэтому, скорее всего, на днях будет назначен лидер боевиков, который находится непосредственно в Газе», – считает спикер.

    Он полагает, что Машель не рискнет покинуть Катар, где израильские силы – не желая испортить отношения с Дохой – не будут пытаться его ликвидировать. «На мой взгляд, Машеля спрячут, но через несколько лет его будет ждать участь предшественников», – допустил политолог.

    Пока же устранение Синвара негативно скажется на переговорах между Израилем и ХАМАС, прогнозирует собеседник. Более того, по его словам, еврейское государство склоняется к мнению, что переговоры, которые ни к чему не привели в течение года, так и останутся безрезультатными.

    «Полагаю, израильский генштаб сделает так, чтобы ХАМАС прекратил свое сопротивление и сдался, а также предпримет новые попытки найти как можно больше заложников и военнопленных, которые находятся на территории Газы», – заключил Ципис.

    Ранее МИД Израиля подтвердил смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

    По информации ливанского телеканала LBCI, исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Сообщается, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

    LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.

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    17 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    ВС Ирана пообещали «болезненный» ответ в случае удара со стороны Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что Иран нанесет «болезненный» ответный удар в случае атаки Израиля по иранским или региональным объектам.

    По его словам, Иран готов «болезненно» ответить на любую атаку Израиля, включая удары по объектам как на территории страны, так и в регионе, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», – заявил Салами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    16 октября 2024, 05:29 • Новости дня
    Всемирный банк оценил ущерб Палестине в 14-20 млрд долларов

    Президент Всемирного банка сообщил о разрушениях в Палестине на сумму 14-20 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Экономический ущерб Палестине из-за военных действий достиг примерно 14-20 млрд долларов, заявили во Всемирном банке, отметив, что его размер зависит от распространения конфликта.

    Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил в интервью агентству Reuters, что военные действия в Палестине причинили разрушения на сумму от 14 до 20 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

    В оценке ущерба участвовали также ООН и ЕС. Банга подчеркнул, что если конфликт не распространится далее, то мировой экономике не будет нанесен значительный ущерб, так как Палестина и сектор Газа имеют небольшой вклад в международную экономику.

    Однако, по его словам, если конфликт перекинется на другие регионы с более значимыми экономиками, это может привести к гораздо более серьезным последствиям для мировой экономики. Это связано с тем, что такие регионы обеспечивают значительную долю добычи полезных ископаемых, металлов и нефти.

    Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа ранее отметил в газете The Washington Post, что разрушения в секторе Газа стали беспрецедентными, и для их восстановления потребуется международная помощь. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию, что привело к военной операции Израиля в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, в результате чего были изгнаны около миллиона человек.

    Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его политики в отношении Палестины.

    Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем.

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    18 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль

    LBCI: Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара

    Tекст: Вера Басилая

    Халед Машаль взял на себя обязанности исполняющего обязанности главы ХАМАС после гибели Яхьи Синвара, сообщил ливанский телеканал LBCI.

    Источники телеканала сообщили, что теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах. Он также занимается решением проблем, связанных с заключенными, передает «Интерфакс».

    Источники подтвердили, что руководство ХАМАС уже проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели Синвара.

    В связи с убийством Синвара, ХАМАС также заявило, что переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа станут «все более трудными и запутанными».

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основе анализа его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

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    18 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС

    Песков: Россия обеспокоена последствиями ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспокоена возможными гуманитарными последствиями на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что для России главное – это последствия для мирного населения, вызывающие у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС.

    Он назвал гуманитарную катастрофу, которая наблюдается как в Газе, так и в Ливане, также предметом серьезной озабоченности России.

    Песков обратил внимание на тот факт, что убийство лидера ХАМАС было буквально транслировано онлайн, добавив, что «это уровень развития технологий».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

    СМИ писали, что ЦАХАЛ якобы случайно ликвидировал лидера ХАМАС в секторе Газа.

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию Яхьи Синвара, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС после нападения 7 октября.

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