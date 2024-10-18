Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС

В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного

Экс-генерал КСИР: У Ирана есть секретное оружие мощнее ядерного

Tекст: Ольга Иванова

По словам Ростами, вооружения, которые есть у Ирана, значительно превосходят ядерное оружие. Это заявление он сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану. Одновременно в стране звучат призывы к пересмотру неядерной военной доктрины, «Газета.Ru».

Ростами не уточнил ни характеристики этого вооружения, ни его происхождение или возможные последствия использования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

