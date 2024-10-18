Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС
Песков: Россия обеспокоена последствиями ликвидации главы ХАМАС
Россия обеспокоена возможными гуманитарными последствиями на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что для России главное – это последствия для мирного населения, вызывающие у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС.
Он назвал гуманитарную катастрофу, которая наблюдается как в Газе, так и в Ливане, также предметом серьезной озабоченности России.
Песков обратил внимание на тот факт, что убийство лидера ХАМАС было буквально транслировано онлайн, добавив, что «это уровень развития технологий».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.
СМИ писали, что ЦАХАЛ якобы случайно ликвидировал лидера ХАМАС в секторе Газа.
Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию Яхьи Синвара, основываясь на анализе его ДНК образцов.
Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС после нападения 7 октября.