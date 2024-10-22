Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Мэр Моршанска ушел в отставку после высказывания о гибели бойца СВО
Мэр Моршанска Алексей Банников покинул свой пост после девяти лет работы из-за резкой критики за свои высказывания на церемонии вручения ордена Мужества сестре погибшего военнослужащего, рассказал источник, близкий к правительству региона.
Причиной отставки стала критика со стороны губернатора Тамбовской области Максима Егорова, который в июле осудил высказывание мэра на церемонии вручения ордена Мужества. Тогда Алексей Банников сказал сестре погибшего военнослужащего, что ее брат погиб, «чтобы у нас был солнечный день, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», передает «Коммерсант».
Как пояснил источник издания, отставка Банникова, проработавшего девять лет, была связана с жесткой позицией губернатора. Егоров заявил, что ему стыдно за слова мэра и призвал руководителей проявлять человечность и сопереживание. Сам Банников объяснил, что кампания против него была инициирована «бандеровскими троллями».
Среди возможных кандидатов на пост мэра называют ветерана специальной военной операции Константина Кутейникова. Он проходит обучение по программе «Время героев» и стажировался в правительстве. Однако, как отмечает источник, говорить о его назначении пока рано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный за фейки о российской армии отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре.