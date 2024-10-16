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    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    16 октября 2024, 19:07 • Новости дня

    Экс-генерал КСИР: У Ирана есть секретное оружие мощнее ядерного

    Иранский экс-генерал заявил о наличии секретного оружия, превосходящего ядерное

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, превосходящее по мощи ядерное, сообщает IFP.

    По словам Ростами, вооружения, которые есть у Ирана, значительно превосходят ядерное оружие. Это заявление он сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану. Одновременно в стране звучат призывы к пересмотру неядерной военной доктрины, «Газета.Ru».

    Ростами не уточнил ни характеристики этого вооружения, ни его происхождение или возможные последствия использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

    Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    16 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР

    Политолог Скачко спрогнозировал реакцию Пхеньяна и Тегерана на слова Зеленского о войне Украины с Ираном и КНДР

    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    @ IMAGO/APAimages/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявлением о том, что Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР, Владимир Зеленский преследует две цели. Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов. А во-вторых, ему было нужно показать украинскую сторону несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а следовательно, нуждающейся в еще большей помощи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский выбрал войну как средство удержания власти и своего собственного спасения. Он продолжает придерживаться этой логики, и его выступление в Раде это лишь подтвердило», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, Зеленского поддерживает не больше половины западных элит, которые не оставляют надежд нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

    «Остальные хотят получить перемирие и временную передышку. Но никто из них не принимает окончательные решения по украинскому вопросу, поэтому процессы развиваются параллельно. В такой ситуации Зеленский чуть ли не объявил войну Ирану и Северной Корее», – пояснил собеседник.

    Как полагает эксперт, своим заявлением тот преследовал две цели. «Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов, втянуть в воронку больше стран. А во-вторых, ему было нужно показать Украину несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а значит, нуждающейся в еще большей помощи – финансовой и военной», – детализировал Скачко.

    «Я удивлен, что Зеленский не включил в список стран, с которыми Киев якобы находится в состоянии войны, Белоруссию. Видимо, ему никто не подсказал, а сам он не додумался», – сыронизировал он. Сделанное Зеленским заявление собеседник назвал абсурдным. «Насколько известно, на стороне российской армии воюет внук бывшего президента Мали. Что же он не стал признавать и африканскую страну «участником нападения» на Украину?» – продолжил эксперт.

    По прогнозам Скачко, Иран и КНДР не оставят слова Зеленского без внимания. «Пхеньян может ответить в довольно грубой форме, а Тегеран – по-восточному витиевато скажет, что у Зеленского «съехала башня», – полагает собеседник.

    В целом же выступление Зеленского в Раде он счел «пустой болтовней». «Сказанное им не имеет никакого значения. Ему нужно либо победить Россию, либо заставить Москву сесть за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. Ни то, ни другое недостижимо. Но подобные представления продолжатся, равно как и военное противостояние», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и КНДР. Слова прозвучали во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде. В Москве к инициативе, предложенной Киевом, отнеслись негативно.

    Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проект мирного урегулирования Зеленского может фактически повторять идею США о войне до последнего украинца, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в реальности выходом из сложившейся ситуации может стать осознание Киевом «бесперспективности той политики, которую он проводит».

    Скептицизм по поводу «плана победы» Зеленского выражают и на Западе. Так, издание The Washington Post сообщает, что усталость от конфликта нарастает «по обе стороны Атлантики». Большинство американцев разделяют мнение, что поддержка ВСУ чрезмерна, а единодушие вокруг помощи Киеву между членами ЕС и Штатами утрачено.

    Примечательно, что на Украине уже заявляли о непосредственной вовлеченности Пхеньяна в конфликт. Так, Владимир Зеленский утверждал, что КНДР «включилась» в боевые действия на стороне России. В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что их северный сосед может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы из-за подписанного договора между странами.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Штаты беспокоят подобного рода сообщения.

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    13 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67 человек, из них девять в тяжелом состоянии, четверо находятся в критическом положении, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. По заявлению «Хезболлы», штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 19.00 по местному времени. Два беспилотника пересекли границу Израиля, один был перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не вызвал ущерба. Однако второй продолжил движение на юг и взорвался вблизи города Биньямина, вызвав многочисленные ранения, передает РИА «Новости».

    Перед проникновением беспилотника в воздушное пространство Израиля сирены воздушной тревоги не сработали. Для эвакуации пострадавших использовались вертолеты, доставившие их в различные больницы.

    Ливанская организация «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    14 октября 2024, 01:32 • Новости дня
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    @ ABC News (Australia)/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, сообщила Армия обороны Израиля.

    По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.

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    13 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам в Ливане

    Нетаньяху извинился перед Мелони за вред миротворцам ВСООНЛ в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора заверил свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони в сожалении о нанесенном вреде миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщает ТАСС.

    Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля предпринимает все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Он также сообщил Мелони о своих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов «Хезболлах». «Израиль приложит все усилия, чтобы предотвратить потери среди ВСООНЛ», – добавил он.

    Кроме того, Нетаньяху выразил недовольство позицией ряда европейских лидеров, которые, по его мнению, направляют критику в неправильное русло. Он считает, что вместо обвинений Израиля они должны сосредоточить внимание на «Хезболлах» и его иранских покровителях, использующих ВСООНЛ как живой щит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    15 октября 2024, 14:46 • Новости дня
    Командующий КСИР появился на публике вопреки слухам о гибели

    Бригадный генерал Исмаил Каани опроверг слухи о гибели своим появлением на публике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.

    Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB. Это произошло после распространения западными СМИ информации о его гибели.

    Появление Каани состоялось на церемонии, посвященной возвращению в Иран тела другого высокопоставленного военачальника КСИР, генерал-майора Аббаса Нилфорушана. Он погиб в результате авиаудара израильских вооруженных сил по Бейруту в конце сентября.

    Слухи о гибели Исмаила Каани активно распространялись после обострения напряженности в регионе и проведения израильских атак на территории Ливана. Его появление на мероприятии стало доказательством того, что сообщения о его смерти оказались ложными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани пропал после авиаударов Израиля по Бейруту, однако заместитель командующего спецназом подтвердил, что генерал-майор Исмаил Каани жив и продолжает свою деятельность после сообщений о его возможной гибели.

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    15 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане

    Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут свои позиции, несмотря на обстрелы и просьбы о передислокации со стороны Израиля, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан–Пьер Лакруа.

    «ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».

    Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.

    Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.


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    15 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Россия выразила обеспокоенность возможным ответом Израиля Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия контактирует с Израилем на различных уровнях, высказывая опасения по поводу возможного военного ответа Ирану, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    По его словам, контакты с израильской стороной происходят на различных уровнях и каналах, включая взаимодействие с посольствами и дипломатами в Москве и Израиле, сообщает ТАСС.

    Богданов отметил, что российские дипломаты активно работают в Израиле, а общение с израильскими представителями ведется практически в ежедневном режиме. «Конечно, конечно. Контакты идут на разных уровнях. Мы, конечно, в контакте здесь [в Москве] с посольствами и госпожой послом [Израиля]. И наш посол очень активно там работает», – сказал Богданов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский президент Масуд Пезешкиан на саммите «Каспийской пятерки» в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США блокируют принятие Советом Безопасности ООН решение по Израилю.

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    14 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Ливан заявил о гибели 2,3 тыс. человек в результате израильских обстрелов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2 тыс. 306 человек, сообщил минздрав страны.

    Пострадали около 10,7 тыс. человек. Уточняется, что речь идет о «предварительной статистике израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», передает РИА «Новости».

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Также Израиль обменивался ударами с формированиями «Хезболлы» в Ливане. В сентябре 2024 года Израиль начал вторжение в Ливан.

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    16 октября 2024, 08:57 • Новости дня
    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН

    Le Parisien: Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН в 1947 году

    Макрон потребовал от Израиля соблюдать указы ООН
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН и должен соблюдать указы организации, сообщила газета Parisien.

    Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН в 1947 году, когда был поддержан план разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства, передает Ura.Ru со ссылкой на Parisien.

    Президент Франции подчеркнул важность соблюдения международных указов и резолюций Израилем.

    Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

    В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. Кроме того, Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на ливано-израильской границе.

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    14 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Iran Air за якобы поставки ракет России

    Евросоюз ввел санкции против иранских авиакомпаний за якобы поставку оружия России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз ввел санкции против трех иранских авиакомпаний и ряда компаний и лиц за якобы поставку ракет и беспилотников России, а также предполагаемую передачу ракет хуситам.

    Евросоюз ввел санкции против трех иранских авиакомпаний, включая Iran Air, а также против четырех промышленных и транспортных компаний и семи чиновников, предпринимателей и военных, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета Евросоюза, опубликованное в «Официальном журнале ЕС». Среди лиц, попавших под санкции, оказался заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамзе Галандари.

    Совет ЕС заявил, что эти санкции введены в ответ на якобы осуществлявшиеся поставки ракет и беспилотников России, а также за предполагаемую передачу ракет группировкам хуситов, которые, по мнению ЕС, подрывают мир и безопасность в регионе Ближнего Востока и Красного моря.

    В заявлении отмечается, что рестриктивные меры касаются семи физических лиц и семи организаций. Этот шаг является частью более широкой стратегии ЕС по ограничению военных возможностей Ирана и его предполагаемых партнеров в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России, а США анонсировали новые санкции против Ирана из–за якобы передачи России баллистических ракет. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

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    15 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков не уточнил наличие пункта о взаимной обороне в договоре с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, будут ли положения о взаимной обороне включены в стратегический договор с Ираном.

    «Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», – передает передает ТАСС его слова.

    Песков подчеркнул, что обсуждение деталей возможно лишь после завершения работы над документом.

    Ранее сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    14 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала базу израильских ВМС на северо-западе Хайфы

    «Хезболла» атаковала ракетами базу ВМС Израиля «Стелла Марис» на севере Хайфы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» совершили ракетный обстрел базы военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром, как сообщил источник в пресс-службе движения. Ракетный обстрел был направлен на базу ВМС «Стелла Марис» в 9.30 по московскому времени.

    Пресс-служба «Хезболлы» опубликовала заявление, в котором говорится: «Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра (совпадает с московским временем) выпустили серию ракет по базе ВМС «Стелла Марис» на северо-западе Хайфы». Это нападение является частью продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем, который обострился в последние недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения. Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля. «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

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    16 октября 2024, 03:20 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске 50 снарядов из Ливана по Израилю

    Из Ливана по Израилю запустили 50 снарядов, часть которых перехвачена ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске примерно 50 снарядов с территории Ливана, сообщает ТАСС. Сирены воздушной тревоги сработали в районе Верхней Галилеи, после чего были замечены снаряды, направленные на израильскую территорию.

    Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, часть снарядов удалось перехватить. Однако несколько снарядов упали на территорию Израиля, что подтвердили обнаруженные обломки.

    Отмечается, что это событие происходит на фоне активной фазы военной операции Израиля под названием «Стрелы севера», начатой 23 сентября. Операция нацелена против формирований «Хезболлах» в Ливане и включает массированные удары по их военным объектам. Цель операции – обеспечение безопасности в северных приграничных районах, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч израильских граждан.

    В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных зонах на юге Ливана в рамках этой стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, что привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Израильские военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки.

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто на севере Ливана погибли 18 человек, включая беженцев.

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    14 октября 2024, 10:54 • Новости дня
    Боррель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе возникли разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю, ряд стран настаивает на их увеличении, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что едва ли возможно принять решение по вопросу поставок оружия Израилю, так как эта проблема остается в национальной компетенции стран, передает ТАСС.

    Кроме того, Боррель призвал Израиль прекратить критиковать генерального секретаря ООН, разъяснив, что решения о присутствии миссии ООН в Ливане принимает Совет безопасности.

    Он также подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаки на миротворцев ООН. Для достижения этого общего призыва 27 стран ЕС потребовались многочасовые дискуссии в воскресенье.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за прекращение поставок Израилю оружия. В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    Кроме того, Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий на ливано-израильской границе. Израильский премьер сообщил, что он выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

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    16 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Cотрудники мэрии Набатии погибли при авиаударе Израиля по Ливану

    Семь сотрудников мэрии Набатии погибли при авиаударе Израиля по Ливану

    Tекст: Евгения Караваева

    Мэр города Набатии Ахмед Кхейль и еще шесть человек погибли при израильском авиаударе по Набатии на юге Ливана.

    Глава Набатии Ахмед Кхейль и еще шесть сотрудников мэрии ливанского города, которые находились в здании администрации, погибли при массированном авиаударе Израиля, передает ТАСС.

    Ранее атака Израиля по северным районам Ливана привела к гибели 11 человек и ранениям 19 мирных жителей.

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