Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя
Кулеба рассказал, как увольнялся с поста главы МИД Украины под игристое и сигару
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении с поста министра иностранных дел Украины во время посещения спортзала, после чего подписал заявление об уходе, наслаждаясь игристым вином и сигарой, об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
По его словам, известие о смене работы он получил в спортзале, куда пришел вместе с супругой. В этот момент ему позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Газета.Ru». После звонка Кулеба отправился на встречу со Шмыгалем, а затем и с президентом страны Владимиром Зеленским. Бывший министр отметил, что весь процесс прошел достаточно обыденно и без предъявления претензий к его работе.
«И после уже была [супруга] Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», – поделился Кулеба. Экс-министр подчеркнул, что его увольнение не связано с какими-либо проблемами во внешней политике Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Кулеба закурил в эфире украинского телеканала, рассказывая о своей работе на Мюнхенской конференции по безопасности.