Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.23 комментария
Боррель назвал убийство Синвара шансом для перемирия на Ближнем Востоке
Боррель заявил, что убийство главы ХАМАС открыло перспективу для перемирия на Ближнем Востоке
Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что убийство главы политбюро ХАМАС открывает новые возможности для прекращения огня и освобождения заложников, а также для поиска политического решения конфликта в регионе, передает РИА «Новости».
Глава евродипломатии подчеркнул важность перемирия, которое должно помочь восстановить суверенитет Ливана и оживить работу его государственных институтов. Это, по его словам, позволит армии Ливана самостоятельно обеспечивать безопасность на своих границах.
Кроме того, Боррель назвал неприемлемыми нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны израильской армии. Он предположил, что миссия ВСООНЛ (Unifil) может потребовать пересмотра и расширения своих полномочий, для чего необходимо решение Совета безопасности ООН.
Ранее патологоанатом Хен Кугель заявил, что глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову.
В пятницу палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.