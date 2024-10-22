Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Bloomberg: Индия не поддержала превращение БРИКС в коалицию против США
Bloomberg: Индия выступила против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию
Власти Индии выступили против идеи о превращении БРИКС в антипод США и дальнейшего расширения организации, поддержав позицию Бразилии и ЮАР, пишет Bloomberg.
По данным Bloomberg, индийские власти выразили недовольство идеей трансформации БРИКС в коалицию против США под влиянием России и Китая, передает «Газета.Ru». Индия также выступает против расширения группы, в чем ее поддерживают Бразилия и ЮАР, а также ОАЭ, пишет издание.
Отмечается, что стремление большинства стран БРИКС избегать конфронтации с долларом подтверждено отсутствием на встрече министров финансов и глав Центробанков представителей Китая, Индии и ЮАР. Это указывает на нежелание большинства стран блока менять мировой финансовый порядок, говорится в статье.
Директор Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивей заявил, что предложение Москвы об обходе доллара в расчетах считается слишком амбициозным даже для Китая. Также он подчеркнул, что страны БРИКС не подвержены санкциям и поэтому не стремятся полностью менять мировой порядок.
Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что множество стран стремятся вступить в объединение БРИКС. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил мнение, что взаимодействие стран БРИКС способно положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.