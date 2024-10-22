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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    19 комментариев
    22 октября 2024, 14:02 • Новости дня

    Моди заявил о стремлении многих стран стать частью БРИКС

    Моди на встрече с Путиным заявил о стремлении многих стран стать частью БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Множество стран стремятся вступить в объединение БРИКС, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС», – заявил Моди, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Также Путин подготовил особые подарки для участников саммита БРИКС. Ранее он начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС, где планируется рассмотреть вопросы стратегического партнерства.

    21 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани переговорами с польским премьером Туском

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском, вместо Вучича страну на саммите представят вице-премьер Александр Вулин и министры.

    Вучич сообщил, что не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани, так как на эти даты у него уже запланированы встречи, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    «В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет», – сказал Вучич.

    Он сообщил, что «завтра-послезавтра» проведет встречу с главами правительств Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в Комарно на юге Словакии, а «уже в среду приезжают» Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После них Сербию посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», – добавил Вучич.

    Президент Сербии также отметил, что страна не поддержала ни один из 44 «пакетов различных санкций», введенных в 2024 году против России, что, по словам Вучича, высоко ценится российским лидером.

    «Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию», – сказал он. Сербия решила направить на саммит БРИКС Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адриану Месарович и министра по вопросам международного экономического сотрудничества Ненада Поповича.

    Вучич заявил, что рассчитывает совершить визит в Москву 9 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич в воскресенье сообщил о телефонных переговорах с Путиным. В начале октября сербские СМИ сообщили, что Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России. Кроме того, Вучич подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии. Он заявил, что смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

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    21 октября 2024, 21:24 • Новости дня
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией

    Иванишвили заявил о предложении Запада начать партизанскую войну Грузии с Россией

    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили рассказал о том, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией, за которой последовало бы партизанское сопротивление.

    Иванишвили поделился в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» информацией о том, что западный чиновник предлагал Гарибашвили начать войну с Россией, передает ТАСС.

    По словам Иванишвили, военный конфликт продлился бы три-четыре дня, после чего Грузия должна была бы перейти к партизанскому сопротивлению. «Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран», – объяснил Иванишвили.

    Гарибашвили выразил сомнения в целесообразности такого предложения, задав вопрос о том, как долго Грузия сможет противостоять России. На это он получил ответ: «Три-четыре дня. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда». Иванишвили подчеркнул, что подобные предложения могут обернуться катастрофой для страны, ведь «три-четыре миллиона» жителей Грузии рисковали бы своими жизнями.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, тогда как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    21 октября 2024, 17:18 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал недовольство мужской части либеральной оппозиции планами Навальной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о планах стать кандидатом в президенты России решает ряд ее текущих задач, но может спровоцировать возмущение среди мужской части уехавшей за рубеж оппозиции, считает политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, возвращение Навальной в Россию возможно только при абсолютно фантастическом сценарии развития ситуации.

    «Заявление Юлии Навальной о готовности выдвигаться в президенты (с оговоркой: если, конечно, вернусь) выглядит вполне естественным и ожидаемым шагом, решающим сразу несколько задач», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в первую очередь – это ее собственная политическая раскрутка, поскольку ресурсы капитализации имиджа «высоконравственной страдающей вдовы» без токсичных властных амбиций исчерпаны. Кроме того, данное заявление способствует мультипликационному эффекту для продажи книги воспоминаний бывшего супруга, отмечает Чеснаков.

    Также озвучивание подобных планов способствует решению вопроса о лидерстве в уехавшей за рубеж оппозиции, переключает внимание от множащихся скандалов вокруг ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и работает на получение дополнительной материальной помощи от западных спонсоров.

    При этом Чеснаков отмечает, что сценарий с «возвращением и воцарением вдовы» может быть реализован только в фантастических условиях – «когда вся система российской власти будет разрушена, элита уничтожена, а страна побеждена». «Таких вариантов не просматривается», – поясняет политолог.

    «Хотя, сейчас будет интересно, как эту инициативу женщины, прежде чурающейся политики, теперь в миг захотевшей стать всем, воспримут оппо-мужчины, которые целую жизнь положили на то, чтобы стать хоть кем-нибудь», – добавил он.

    В интервью Би-Би-Си Юлия Навальная рассказала о намерении «однажды» стать кандидатом в президенты России, передает RTVI. При этом она понимает невозможность своего возвращения в Россию.

    Напомним, в июле текущего года суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об экстремизме, а позже она была внесена в перечень террористов и экстремистов.

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    21 октября 2024, 20:30 • Новости дня
    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей

    Киркоров появился на мероприятии с эксклюзивной сумкой-чемоданом за четыре млн рублей

    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров удивил гостей светского мероприятия, появившись с эксклюзивной сумкой, которая существует всего в двух экземплярах и стоит четыре млн рублей.

    Отвечая на вопросы гостей о содержимом сумки, Киркоров пошутил: «Ключи от квартиры, где лежат деньги».  Позднее артист признался, что сумка является эксклюзивной и существует всего в двух экземплярах, передает «Московский комсомолец». Стоимость этого аксессуара составляет четыре млн рублей.

    Напомним, в мае Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую за слова о женоненавистничестве. В июне Таганский районный суд принял к производству иск Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к Киркорову, в сентябре инстанция частично удовлетворила иск Успенской, обязав Киркорова выплатить 90 тыс. рублей.

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    21 октября 2024, 20:21 • Новости дня
    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

    Посольство: На борту сбитого в Судане грузового самолета могли быть россияне

    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в контакте с властями Судана расследует обстоятельства крушения грузового самолета в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане.

    Представители Сил быстрого реагирования Судана через свои соцсети заявили в понедельник, что на западе страны был сбит грузовой самолет, передает ТАСС. По их версии, в составе экипажа могли находиться российские граждане. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

    Российская дипмиссия ведет активные переговоры с суданскими властями для выяснения всех деталей инцидента. «Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – добавили там.

    В июле прошлого года в аэропорту суданского города Порт-Судан также  разбился транспортный гражданский самолет «Антонов», погибли девять человек.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    22 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

    Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

    Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

    «Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

    Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

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    21 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману

    Финский правозащитник и публицист Йохан Бекман получил гражданство России

    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохан Бекман принят в российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финскому правозащитнику и публицисту, руководителю Антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохану Бекману, следует из указа на портале правовых актов.

    53-летний Йохан Бекман Бекман известен в Северной Европе как активный борец с неофашизмом и радикальным неолиберализмом. Он занимался защитой прав российских семей, из которых финские власти изымали детей. Кроме того, Бекман принимал участие в международных конференциях, посвященных Второй мировой войне и современным неофашистским тенденциям в Европе.

    Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.

    Канадский форвард петербургского клуба КХЛ СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. До этого французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа стал гражданином России.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    21 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    Минпросвещения решило ввести арабский язык в ЕГЭ
    Минпросвещения решило ввести арабский язык в ЕГЭ
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Через два года арабский язык может войти в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как шестой предмет по выбору, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время визита президента России и президента ОАЭ в гимназию Примакова в Подмосковье.

    «Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен – наше централизованное тестирование – в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», – сказал министр, передает ТАСС.

    Кравцов отметил, что в ноябре в гимназии Примакова состоится первый форум по вопросам преподавания арабского языка. Ожидается участие ученых и педагогов из более чем десятка стран.

    Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением ввести возможность неоднократной пересдачи единого госэкзамена в течение года из-за стресса во время подготовки к ЕГЭ, а в Госдуме призвали предоставить возможность пересдачи ЕГЭ уже в этом году.

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    22 октября 2024, 10:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Путин прибыл в Казань для встреч с участниками саммита БРИКС и неформального обеда

    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что глава России уже находится в городе.

    «Президент уже в Казани», – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что изменений в графике не предвидится и все мероприятия пройдут по плану.

    В рамках визита Путина в Казань запланированы двусторонние встречи с участниками саммита БРИКС. Вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. Двусторонние встречи и другие мероприятия в рамках саммита продолжатся на протяжении следующих двух дней.

    Ранее сообщалось, что президент Египта направился на саммит БРИКС в Казань. К саммиту БРИКС здесь подготовили люксовые номера мирового уровня.

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

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    21 октября 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность.

    В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Пушков удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Вайнберга. Ордена присуждены за их вклад в соответствующие области.

    Ранее Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

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    21 октября 2024, 20:04 • Новости дня
    Захарова заявила о тоталитарных методах избирательной кампании в Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная кампания в Молдавии проводилась властями страны с использованием антидемократических и тоталитарных методов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По мнению Захаровой, молдавские власти не смогли конкурировать с политическими оппонентами на равных условиях и активно использовали административный ресурс, передает РИА «Новости».

    «Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ», – сказала дипломат.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов. Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

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    Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы

    «Перед лицом гибридных тактик России Молдова показала, что она независима, сильна и хочет европейского будущего». Так воскресное голосование в Молдавии оценивает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, защищая свою протеже – пока еще президента Майю Санду – от обвинений в фальсификациях. Правда ли, что у молдаван украли выборы? Что с этим делать? Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации

    Американская авиакосмическая корпорация Boeing предпринимает титанические усилия для своего выживания. Речь идет и о многомиллиардных займах, и о резком повышении зарплат персоналу, и о новых контрактах. В числе последних – контракты на поставку систем вооружений для Украины. А значит, кризис «Боинга» имеет отношение в том числе и к происходящему на поле боя в зоне спецоперации. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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