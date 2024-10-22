Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Моди заявил о стремлении многих стран стать частью БРИКС
Моди на встрече с Путиным заявил о стремлении многих стран стать частью БРИКС
Множество стран стремятся вступить в объединение БРИКС, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС», – заявил Моди, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Также Путин подготовил особые подарки для участников саммита БРИКС. Ранее он начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС, где планируется рассмотреть вопросы стратегического партнерства.