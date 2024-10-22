Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Президент Ирана заявил о «конце эры» США благодаря БРИКС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что БРИКС закончит эпоху однополярного мира
Взаимодействие стран БРИКС способно положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Казань на саммит этого объединения.
Пезешкиан отметил, что главы государств, участвующие в саммите, представят свои взгляды на БРИКС, поездка в Казань может затмить американский однополярный мир, передает ТАСС.
«БРИКС – это путь к выходу из американского тоталитаризма», – заявил Пезешкиан.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в Казани важен и будет способствовать улучшению обстановки в мире.
Западные СМИ писали, что несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.