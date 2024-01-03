Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Глава ВОЗ осудил удары Израиля по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «бессовестными» и осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в ходе которых погиб пятидневный младенец.
«Я осуждаю сегодняшние удары по больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, находящейся под управлением Палестинского Красного Полумесяца», – приводит РИА «Новости» заявление Гебрейесуса в своем микроблоге.
Глава ВОЗ сообщил, что среди погибших был пятидневный младенец, и назвал бомбардировки бессовестными.
Во вторник Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что в результате израильских ударов по штаб-квартире организации и окрестностям госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа пять человек погибли и еще трое получили ранения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта, «особенно в Ливане».