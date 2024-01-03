Макрон отреагировал на израильскую атаку в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта

Tекст: Денис Тельманов

«Макрон в ходе разговора с израильским министром и членом кабинета военных действий Бенни Ганцом сказал, что «очень важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане», и что Франция будет продолжать передавать эти сообщения всем сторонам, прямо или косвенно вовлеченным в конфликт в регионе», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.