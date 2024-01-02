Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Количество жертв в Ливане возросло до шести человек
Количество жертв израильского беспилотника в Ливане увеличилось до шести человек
Количество погибших в результате атаки израильского беспилотника на офис палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести человек.
О росте числа жертв атаки израильского беспилотника сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.
По данным агентства, израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла».