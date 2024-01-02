Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута
Взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла», сообщили источники агентства Reuters.
В результате взрыва в пригороде Бейрута, по предварительным данным, погиб член руководства ХАМАС Салех аль-Арури после атаки израильского беспилотника, также были уничтожены еще трое активистов, находившихся в здании, передает ТАСС.
Ранее беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта.