Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном
Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем, сообщило агентство Al Wataniya.
Мэр поселка Ходр Иса заявил, что израильская армия впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе атаковали цель в глубине юга Ливана, передает ТАСС.
По его словам, ударом разрушены мирные дома граждан, был нанесен материальный урон, погибших нет.
Ранее Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.