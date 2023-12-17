Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном

Слепаков за новогоднее выступление решил просить 50 тыс. евро с русского зрителя

RT: Слепаков за новогоднее выступление просит 50 тыс. евро с русского зрителя

Tекст: Александра Юдина

Живущий в Тель-Авиве комик запланировал на март концерты в США и Канаде, он планиурет выступать в местных клубах, цены на билеты – от 74 евро до 189 евро, а в данный момент комик собирается заработать на новогодних праздниках, передает RT.

Так, согласно райдеру артиста, заказчику нужно оплатить перелет трех человек: Семена – бизнес-классом и двоих человек из его команды, которые согласны добираться экономом.

Далее артиста необходимо встретить и перевозить на удлиненных версиях авто Mercedes, Audi или BMW, причем водитель комика обязан все время молчать. Более того, а пределами СНГ предпочтительно чтобы он был не русскоговорящим.

В райдере указано, что гонорар артист его представители принимают на валютный и на российский счета.

Ранее популярный комик продал недвижимость в России.