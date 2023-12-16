Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане

Мэттью Перри утонул в джакузи из-за кетамина

Мэттью Перри утонул в джакузи в результате сильного воздействия кетамина

Tекст: Антон Антонов

Перри проходил терапию от депрессии и тревоги. В рамках терапии кетамин вводился в кровоток. В отчете сказано, что в крови обнаружен «высокий уровень кетамина». Сообщается о «чрезмерном перевозбуждении сердечно-сосудистой системы» и «угнетении дыхания», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Также указывается на «ишемическую болезнь сердца и воздействие бупренорфина». Указано, что Перри умер в результате несчастного случая.

Напомним, Мэттью Перри умер в октябре в американском штате Калифорния. Сообщалось, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).