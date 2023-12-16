Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику
ЦАХАЛ перехватил ракету типа «земля-воздух», выпущенную в сторону ее беспилотника на территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля.
Израильская армия сообщила, что беспилотник продолжил свой полет, а ракета не пересекла территорию Израиля, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.