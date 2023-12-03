Израиль пригрозил Ливану уничтожением

Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху заявил, что израильские силы обеспечат «безопасность на севере и на юге». По его словам, если «Хезболла» допустит ошибку и начнет «широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», передает ТАСС.

Нетаньяху сообщил, что Израиль не прекращает действий, направленных против «Хезболлы»: уничтожает «террористические отряды», оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы. Власти Израиля намерены «поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге».

Напомним, Нетаньяху сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль при необходимости готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.