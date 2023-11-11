Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы»

Минобороны Израиля: Бейруту грозит судьба Газы, если «Хезболла» развяжет войну

Tекст: Вера Басилая

Галант обратил внимание граждан Ливана на жителей сектора Газа, которые с белыми флагами идут на юг. Он предупредил, что, если «Хезболла» втянется в войну и совершит ошибку, то за это «заплатят в все граждане Ливана», передает ТАСС.

«То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», – предупредил министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа.