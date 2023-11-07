По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Нетаньяху пообещал ответить на все удары «Хезболлы»
Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он пообещал отвечать «очень мощным огнем» на удары «Хезболлы», а также отметил, что если эта организация «сделает выбор в пользу того, чтобы начать войну, она совершит самую большую ошибку в своей жизни», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия ответила артиллерийским огнем в направлении источника.