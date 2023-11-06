Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
Израильская сторона начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия отвечает артиллерийским огнем в направлении источника, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее Reuters сообщал, что движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись.