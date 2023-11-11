Эрдоган обвинил Израиль в «массовых убийствах» в секторе Газа

Президент Турции Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган в Эр-Рияде обсудил шаги, которые могут быть предприняты для доставки гумпомощи мирным жителям и для разрешения конфликта в секторе Газа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Индонезии Джоко Видодо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер на встрече с Видодо заявил о неприемлемости атак на палестинский народ, достигших масштаба массовых убийств, целью которых стали больницы, школы, религиозные объекты, сотрудники НГО. Он призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.