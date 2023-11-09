Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях

Yeni Safak сообщила об изучении Турцией возможности обвинения Израиля через МУС в военных преступлениях

Tекст: Антон Антонов

Работа ведется через структуры суда в Гааге. Вопрос рассматривался во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества. Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.