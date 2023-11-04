Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Турция отозвала посла из Израиля
МИД Турции: Анкара отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне событий в секторе Газа
Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа, заявили в турецком МИД.
По информации ведомства, решение отозвать посла в Тель-Авиве в Анкару назрело в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников, заявив, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы.
До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».